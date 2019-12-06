深圳破新型傳銷案：學員被迫「扮妓女」毀自尊　發展下線證明價值

深圳警方早前破獲首例以「教練技術」為名，通過非法有害培訓實施精神控制的新型傳銷案，內媒近日透露了案件的相關細節。 據介紹，涉案企業在借殼上市後，以從國外引入的教練技術體驗式培訓為旗號，假借提高企業管理人員的領導力與管理技術，吸引學員參加培訓。實際上是借助封閉的培訓環境，通過痛駡圍攻、要求女性「扮妓女」和分享難以啟齒的隱私等方式擊垮學員意志，在學員喪失自尊自信後，隨即誘騙蠱惑學員通過「拉人頭」發展下線，以「證明」其自身價值。

涉事企業借助封閉的培訓環境，擊毀學員自尊後再誘騙其發展下線。（南都）

全面調查學員背景 性生活都要問

據參加過涉案企業「深圳眾鼎商學院在線科技股份有限公司」培訓班的學員小祥（化名）介紹，他繳納了45,000元（人民幣．下同）的學費前來學習經營管理能力和領導力。據其憶述，他在報名時被要求填寫了一份調查問卷，將自己的家庭生活、教育程度、企業經營等各類資料匯報上去。而在某階段的學習中，「導師」甚至問到他的性生活。

報道稱，無孔不入的不合理調查，是眾鼎商學院控制學員的工具。而為了控制學員的情緒，在這裏上課的人被要求與所有人分享人生中的「錯誤」與「傷痛」。小祥認為，「就像人的傷疤一樣，導師會再給你撒一把鹽，在你最脆弱的時候，去喚醒你的一些東西，然後導師再拋其它包袱的時候，你就會很容易接受他的說法。」

所謂的培訓課程以辱駡攻擊當作幫助學員認清自我的方式。（網上圖片）

當眾痛斥謾駡 要求女性「扮妓女」

據了解，在所謂課程的第二階段，「否定自我」「謾駡侮辱」「詆毀攻擊」成為課程常態。針對學員分享的故事，「導師」煽動、逼迫其他學員對其痛斥侮辱，並將辱駡攻擊當作幫助學員認清自我的方式。

在一個名為「角色反串」的培訓課程中，有學員要將自己扮演為不同的人設與形象：有潔癖的學員被要求扮演「乞丐」，保守矜持的女性扮演「妓女」等。

而為了防止上課時錄音錄像，學員被要求上交手機，營造了令人感到恐懼和不安的氛圍。此外，該課程十分緊湊，有時會在封閉空間中持續上課至凌晨。結束後學員也無法回家，直接在學院所在的酒店入住，第二天繼續進行高強度的訓練。

學員自稱是受到「感召」來學習的。（網上圖片）

發展下線成為「重點考核指標」

實際上，培訓的唯一目標就是「拉人頭」發展下線和非法斂財。眾鼎商學院把學員成功拉人頭的數目，當作評判學員的唯一標準，並聲稱成績最好的團隊，將會獎勵團隊免費出國旅遊，並授予冠軍團隊、鑽石團隊等榮譽稱號。

在此壓力下，小祥身邊的親友、下屬或公司合作夥伴無一「倖免」。為完成任務，他打遍了手機中的電話號碼，還曾被迫自掏腰包，陸續向眾鼎商學院繳納70多萬元。

此外，針對不願意發展下線的學員，所謂的「總教練」、「教練」、「助教」等角色又會煽動團隊成員採取各種騷擾、威脅等方式脅迫其妥協。據報曾經有受害人承受不了逼迫，在自己的住所屋苑「裸奔」。

涉事企業目前已被查封。（網上圖片）

借繳納高額學費斂財1.5億元

直至去年9月29日，結合前期調查情況，深圳警方對該學院的違法行為實施立案偵查，成功抓獲涉案人員85名，凍結公司涉案銀行賬戶資金2700餘萬元。據其中一名疑犯透露，通過學員發展下線的傳銷方式，2017年1月至2018年8月，眾鼎商學院合計收取培訓費約1.54億元。

目前，涉案的20名疑犯分別以涉嫌組織、領導傳銷活動罪、強迫交易罪、虛假廣告宣傳罪、尋釁滋事罪、非法經營罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等6項罪名被移送審查起訴。

（南方都市報）