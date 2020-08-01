學生涉強姦後僅獲「留校察看」處分惹議　浙大改口：開除學籍

浙江大學一名少數民族學生努爾特巴特爾在今年4月因犯強姦罪被法院判處緩刑，校方近日發公告，指對努某作出留校察看處分，保留學籍。這一情況情況引來「對強姦犯仁慈」的批評。及後，又有多名女大生出面表示，自己亦遭到努爾特性侵。 7月21日下午，浙江大學發布通報稱，學校對此事啟動了後續調查。 7月31日，浙江大學官方微信「浙大發布」發布了「浙大就學生開除學籍處分通報相關情況」通報表示，決定給予2016級本科學生努某某開除學籍處分。

浙大方面稱，7月21日，學校就努某某受留校察看處分事件發出情況通報以後，網絡出現了許多新的問題線索，也有相關當事人來校反映情況，學校迅速成立專項工作班子，受理來信來訪，梳理網絡舉報，分成學業、經濟、作風等小組開展調查取證工作。

涉嫌強姦的浙大學生努爾特巴特爾。（微博）

浙大指，各調查組仔細查閱了有關文書和視頻材料，向數十位師生（含若干舉報人）了解情況。現查實，努某某確實存在多項被舉報的違紀違規情況。校學生獎懲委員會同意重啟處分程序，此後，依據《浙江大學學生違紀處理辦法》（浙大發本〔2017〕119號）的規定，向本人送達重新處分預通知，並應本人要求，舉行了不利處分聽證。聽證會上，被處分人對違紀事實無異議。7月31日，浙江大學決定給予努某某開除學籍處分。

浙江大學稱，通過這個事件，發現了一些工作中的問題和值得反思的地方，浙大將舉一反三，改進學校管理，加強制度建設，為更好地推進依法治校提供堅實保障。

據此前報道，4月17日，杭州西湖法院判處努爾特1年半徒刑，緩刑1年半。6月8日，根據《浙江大學學生違紀處理辦法》第十七條第一款第三項規定「被判處有期徒刑被宣告緩刑的，給予留校察看或者開除學籍處分」，鑒於司法部門認定努XX系犯罪中止、具有自首情節，校學生獎懲委員會會議表決決定給予努XX留校察看處分。

據內媒《新京報》22日報道，至少9名曾與其有接觸的女生表示，自己在不同場合曾遭其猥褻。這些女生與努爾特在網絡上結識，均自稱在相約出遊後遭到侵害。

對於這些女大生自述的遭遇，浙江大學曾向媒體表示，校方未接到類似舉報。