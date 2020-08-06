殺妻分屍案｜丈夫被批捕　曝作案細節：分散拋屍從馬桶沖入化糞池

浙江杭州53歲女子來惠利離奇失蹤逾半月後證實遇害，遭丈夫許國利趁熟睡之際殺人分屍。杭州檢察院在周四（6日）通報，當天以涉嫌故意殺人罪，依法對許國利批准逮捕。 通報更有披露許國利的作案細節，「分屍後分散拋棄，部分身體組織通過馬桶沖入化糞池」。

許國利已被批捕。（影片截圖）

通報指，案發在7月5日凌晨，許國利因家庭生活矛盾，在杭州市江干區三堡北苑家中，趁妻子來惠利熟睡之際將其殺害，隨後「分屍後分散拋棄，部分身體組織通過馬桶衝入化糞池」。通報提到，杭州市公安局在7月30日以涉嫌故意殺人罪提請批准逮捕許國利，杭州檢察院在前期依法提前介入的基礎上，經審查認為許國利的犯罪手段殘忍，性質惡劣，遂於周四對其作出批准逮捕決定。

據此前報道，警方在接報來惠利失蹤後立即安排人手，配合家屬展開調查尋人工作，但經在屋苑內外及周邊進行大量搜尋，仍未發現任何蹤跡，故開始懷疑並非簡單的失蹤事件。

相關新聞：查看6000小時閉路電視 警方抽化糞池污物終揭真相

+ 4 + 3 + 2

警方確認來惠利沒有離開過屋苑後，先後在屋苑展開四次地氈式排查，排除來惠利是自行出走及其他人員作案的可能，初步發現許國利有作案嫌疑。警方最後將目標轉向已經檢查過的化糞池，安排吸糞車進行抽取作業，沖洗篩查抽取出來的污穢物，結果在現場提取檢測後發現有疑似人體組織，經DNA比對確認是屬於來惠利。

相關新聞：【浙江離奇命案】杭州警方：丈夫有預謀殺妻 分屍後扔到化糞池

令人震驚的是許國利在殺妻分屍後曾數次上鏡接受內媒採訪，受訪過程中他的表現異常冷靜，分析妻子「失蹤」原因時更是十分自信：「她出去肯定不是一個人，一個人她出不去的，按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的了解，她是出不去的。」

被問及家庭未來時，許某某還曾經「情深款款」地說：「我女兒怎麼辦，我的生活怎麼辦，我老婆甚麼時候回來到底，是死是活都不知道。」如今再回看這些採訪片段，不少網民都感歎，這位丈夫實在是「演技驚人」，也有人稱他是「冷血惡魔」。

（綜合報道）