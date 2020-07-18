大連女隆胸手術後死亡：主治醫生手術中脫崗　麻醉師無資格

2019年7月5日，32歲的遼寧大連女子王麗（化名）在大連藝星醫療美容醫院（以下簡稱「大連藝星」）接受隆胸手術身亡。事後調查發現，手術期間，主治醫生竟然一度脫崗，而進行麻醉的麻醉師居然沒有獨立進行麻醉的資格。 日前，受大連市衛健委委託，由大連市醫學會出具的《醫療事故技術鑒定書》得出結論：本病例屬於一級甲等醫療事故，醫方承擔完全責任。

2019年7月2日，手術前3天，王麗到大連藝星做了一次術前體檢，各項體檢指標均被描述為「正常」。7月5日，王麗找了兩位同學陪同前去進行手術，而這一切遠在黑龍江出差的丈夫劉先生並不知情。

王麗生前和孩子合影。（微博）

據陪同的一位同學回憶，她們是上午九點到達大連藝星，手術于12時10分開始，原定3至3.5個小時的手術超時，直到下午4時5分，陪同者才知道，王麗已經被轉到附近醫院搶救，4時20分，王麗「已經不行了」。接到噩耗的劉先生幾經周折搶時間趕回大連，才見到妻子的「最後一面」。

劉先生幾經辛苦才成功在警方協助下調取了大連藝星5樓監控。監控顯示，妻子王麗手術開始50分鐘後，其主治醫師張某從手術室離開。2時57分才匆匆返回。「手術沒結束，主治醫生離開近2個小時，留下一名醫生助理，而醫助沒有任何資質，劉先生手中圖片和視頻顯示，醫助全程參與手術：「我媳婦當時就被扔在手術台上？」

經過艱難的調查，劉先生得到的醫院急診科搶救病例的記錄著：7月5日下午3時42分，王麗於45分鐘前在大連藝星進行隆胸手術中出現呼吸心跳驟停。按照這一時間推算，此時正是主治醫生張某返回手術室的時候。藝星曾對王麗進行半小時的心肺復蘇，心臟按壓，氣管插管等等措施，無效後，才送往醫院搶救。這期間，醫院方面始終未告知陪同王麗前來的同學，更沒有通知家屬。

王麗和丈夫合影。（微博）

劉先生注意到，麻醉師徐某2016年取得威海市衛健委簽發的職業資格，是初級職稱，但「這種資質的麻醉師並不具備獨立做全麻手術的資格。」

通過監控錄影，讓劉先生出離憤怒是，麻醉師徐某在手術期間頻繁往返與另外一間手術室，疑似一人同時進行兩台手術，護士孫某和醫助孫某某在王麗手術期間也曾多次往返麻醉師徐某的同一間手術室，各長達一兩個小時，參加王麗手術全部人員有三次同一時間段在另外一間手術室，王麗被扔在手術台上。

中國醫科大學司法鑒定中心先後進行了兩次鑑定，指王麗死亡「符合手術過程中使用的麻醉藥物作用所數，以利多卡因、羅呱卡因中毒所致的可能性大。」結合該患臨床診治過程，專家組綜合分析該患者死亡與術中出現病情變化時，醫方觀察、處理、搶救不及時有關。

王麗死亡的醫療事故鑑定書。（網絡圖片）

而大連市醫學會出具的《醫療事故技術鑒定書》則指，「醫方在醫院管理方而存在的問題，具體包括：麻醉醫生為初級專業技術職稱，沒有相關資格；醫方管理不規範，在該患於術期間，手術醫生離崗、麻醉醫生，及手術護士多次往返手術室，對患者病情監護不到位；醫方病歷書寫不規範、不真實，違反了《病歷書寫基本規範》第三條「病歷書寫應當容觀，真實、準確、及時、完整、規範」的規定。

目前，大連藝星店面已經停業，但是其設備和醫療人員已經分流，前往其他機構工作。藝星的工作人員稱中山區衛健局以「紅頭文件」形式允許這樣操作的。該區衛健局相關人員對此並未否認，只稱醫師可多點執業。

（瀋陽晚報）