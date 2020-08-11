陶淵明後人研發全球首款「蠶絲硬碟」　可儲存DNA及植入人體

據中國科學院上海微系統與信息技術研究所發布的消息，該所與美國科研人員的合作研究首次實現了基於蠶絲蛋白的高容量生物存儲技術。 「蠶絲硬碟」是全球首款天然生物蛋白硬碟存儲器，「蠶絲硬碟」除了能儲存資料，還能裝入比如血液樣本、DNA等有機分子，「蠶絲硬碟」甚至還可以植入人體。

中美科研人員的合作研究首次實現了基於蠶絲蛋白的高容量生物存儲技術。圖為蠶絲蛋白溶液。（《澎湃新聞》）

相關成果於11日發表在國際知名學術期刊Nature Nanotechnology(《自然·納米技術》)上。研究的主要完成人之一、中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員陶虎表示，「蠶絲硬碟」作為一種高容量、高可靠性的新型存儲技術，不僅可以像普通硬碟那樣存儲數字信息，還可用於採集存儲生物信息，例如存儲人體DNA和血液樣本等。蠶絲蛋白是一種厭水性材料，在一定納米尺度下會形成防水、防氣的結構，可保護包覆在其中的蛋白質、DNA等有機分子。

基於蠶絲蛋白的高容量生物存儲技術有可能發展成為下一代高容量、高可靠的信息存儲技術。（中新網）

陶虎指，「蠶絲硬碟」可以植入人體等活的生物體，長期保存甚至永久保存，還能按照預設的時序可控銷毀，從而用於信息保密。該技術有可能發展成為下一代高容量、高可靠的信息存儲技術。

中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員陶虎。（網絡圖片）

陶虎又表示，目前「蠶絲硬碟」的存儲容量已可達每平方英寸64GB。「蠶絲硬碟」不含電磁材料，不易受電磁干擾影響。即使在微波爐中高温加熱30分鐘，「蠶絲硬碟」中的資料仍「安然無恙」。

陶虎解釋，蠶絲蛋白被製成硬碟後，人們可以通過近場紅外納米光刻系統寫入想要存儲的資料，並用同一套系統讀取。通過改變寫入光的能量，可以調節蠶絲蛋白上加工圖的形貌，比如凸起或凹下，從而實現原位重複擦寫。這樣的存取原理，與CD或DVD光盤存儲技術相似。目前，研究團隊已用這種技術實現了「家蠶食葉圖」、「空谷鳥鳴曲」等圖像和音頻文件準確記錄、存儲和閱讀的原理驗證。

陶虎透露，根據族譜，他是東晉詩人陶淵明的後人。圖為陶淵明的畫像。（網絡圖片）

陶虎還透露，根據族譜，他是東晉詩人陶淵明的後人。有內媒稱，除了《桃花源記》、《歸去來兮辭》等文學作品，「蠶絲硬碟」是陶淵明家族的新貢獻。

（綜合報道）