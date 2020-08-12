官媒揭內地公園景觀石疑成貪腐斂財工具　一塊要價高達150萬元

官媒《新華社》近日曝光，一些地方「移石造景」成風，由政府採購的景觀石價格非常昂貴，一塊石頭就要價數萬元至上百萬元，甚至有一塊150萬元（人民幣．下同）的天價石頭。這引發對公職人員藉石斂財的質疑：這些石頭到底來自何方？它們真的值這麼多錢嗎？

西安市長安區太乙宮高速公路出口設置的景觀石。（新華社）

新華社報道指，位於陝西省西安市長安區環山路灃峪口轉盤處的「松石園」，就是由600多塊價格不菲的巨石堆砌而成。由於當地本來就緊鄰秦嶺山脈，滿目山石，有當地人表示，這種花巨資「山下造山、石旁置石」的人工造景實在沒有必要。

中國社會科學院生態文明研究所資源與環境研究室主任婁偉則說，城市建設項目不宜大量「移石造景」，因為石頭不同於樹木，移置既無生態效果也無實用價值。此外，這類「移石造景」工程同時還助推一些地方在河道無序取石，在山中亂采濫挖，破壞生態環境。

報道指，西安市長安區政府部門公布的資料顯示，整個「松石園」景觀建設面積約6.3萬平方米，花費資金3100餘萬元。一些基層幹部說，這些石頭景觀是當地領導熱衷的「形象工程」，大都由財政出資採購，投入不菲。

報道還指出，近兩年全國多地政府採購了相關項目：2017年6月，西南某縣開展河道景觀石取石、吊裝、運輸項目政府採購，共需開採景觀石1.3萬塊，採購預算資金1677萬元；2019年4月，東部某縣發布景觀石採購公告，一次要採購72塊景觀石；中部某縣2019年8月「高速連接線生態廊道景觀石採購」項目，一塊景觀石花費高達150.6萬元。

「移石造景」之風還開始向農村蔓延。中國政府採購網政府採購項目中標公告顯示，2019年6月，東北某縣對128個村地名標誌公開招標，採購內容為優質天然花崗石，預算資金逾98萬元；2019年8月，華北某市轄區景觀石村標採購項目，共採購「晚霞紅」景觀石100塊；2019年7月，完成採購的華北某村一字照壁、景觀石工程，預算花費逾53.27萬元。

而藉石斂財的問題也浮出水面。近年來，多地出現幹部利用或插手政府採購景觀石項目牟利的案件。河南省洛陽市西工區法院在2018年曾審理的某社區主任毛某職務侵佔案顯示，一塊景觀石實際採購價近3萬元，卻虛開了16.5萬元的購置款，毛某將13.5萬元據為己有；寧夏吳忠市中級人民法院審理的原寧夏農業投資集團公司總經理陳延案顯示，在景觀石採購工程中，陳延分3次收受商人郭某共計27萬元賄款。

有業內人士表示，石頭市場「水」很深，價格標準不透明，在政府採購過程中容易滋生腐敗。對此現象，一些官員和專家建議，要加強對政府採購項目、財政資金的審批，防止「以石牟利」的腐敗行為。

（新華社）