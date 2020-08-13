【制止餐飲浪費】官媒點名批評「吃播」　抖音等平台稱將嚴肅處理

國家主席習近平近日作出重要指示，要求制止餐飲浪費行為，並強調要加強立法。官方傳媒央視更點名「吃播」中的「大胃王」，批評是嚴重浪費，直指部分人在表演中「假吃真吐」。 內地多個直播平台包括抖音、快手、鬥魚等隨即先後宣布會響應號召，其中抖音相關負責人透露，已將搜索設置裡「吃播」、「大胃王」等關鍵詞檢索內容加入「拒絕浪費，合理飲食」的提示，呼籲要珍惜糧食。

央視點名「吃播」中的「大胃王」，批評是嚴重浪費。（影片截圖）

據央視報道，全球每年約有三分之一的糧食被損耗及浪費，總量約13億噸。與此同時，全球約76.33億的人口中，至少還有8.2億人面臨飢餓，相當於每9個人中就有1個人要挨餓。報道稱目前中國餐桌浪費現像仍有發生，特別是所謂的「大胃王」，他們在「吃播」中有浪費嚴重等問題。

抖音在接受內地傳媒查詢時就指，已經關注到網上輿情，「對浪費糧食的行為，一經發現，平台將在第一時間按違規程度進行處罰」。快手相關負責人也回覆稱，一旦發現作品有暴飲暴食，以假吃、催吐、宣揚量大多吃等方式博眼球的行為，將根據情節嚴重程度，給予刪除作品、關停直播、封禁帳號等處罰，「平台堅決反對餐飲浪費，倡導勤儉節約，請大家合理膳食，杜絕浪費」。

此外，鬥魚亦表明將積極響應中央相關號召，加強對之後的美食類直播內容審核，杜絕餐飲浪費行為，共創風清氣朗的直播氛圍。

（綜合報道）