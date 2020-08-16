制止餐飲浪費｜大胃王曝吃播自購食物負債70萬　假吃催吐成癮難戒

國家主席習近平近日指示，要加強立法制止餐飲浪費行為。內地官媒隨後大力宣傳制止餐飲浪費，而網絡直播、短影片平台上的「吃播」、「大胃王」被推上風口浪尖，成為被重點批評的對象。隨後，許多「吃播」影片和網紅遭影片平台屏蔽。 今日（16日），內媒刊登一名前「大胃王」的訪問，快速引發網民關注。其透露業內催吐、假吃情況普遍，不少主播吃的食物都是自費，而她自己也深受其害，不僅沒有靠此賺錢，還因購買大量食物而負債纍纍，雖然她後來離開該行業並身兼多份工作，至今仍未擺脫債務。

有「大胃王」不顧勸阻，直播進食原條生薑和大量小龍蝦。（網上圖片）

這名爆料者小喬（化名）向《澎湃新聞》表示，她一開始是在直播中唱歌、聊天，但由於自己缺少話題，改做「吃播」，一個月底薪是2000元（人民幣，下同），加上粉絲送的禮物，每月收入約5000多人民幣。不過，由於晚上11時倒凌晨2時是直播瀏覽者最多的時段，直播完還要與粉絲互動，令她作息完全顛倒，直言「很累」。

小喬又表示，直播時吃的所有食物都是自掏腰包購買，她為此負債70多萬元。她便從事禮儀、模特等兼職來補貼餐費，但至今仍欠下26萬元。

小喬的遭遇迅速登上微博熱搜，不少網民都質疑，「吃播」傷身又傷財，有何意義：

「自找的，這種暴飲暴食的直播除了浪費，有什麼意義？」 「看都不想看，覺得吃相難看」 「還是好好吃飯吧，別折騰身體！」 「邊吃邊吐，浪費食物」

有人單場直播賺百萬

與小喬不同的是，確實有一些「大胃王」能夠靠這門生意賺錢。內媒曾採訪一名靠催吐來大量進食的女主播，每個月收入達3到5萬元，但她稱自己「永遠也無法像正常人一樣生活」，原因是催吐成癮，多年來難以戒除。

密子君在微博有逾1700萬粉絲。（影片截圖）

內地著名大胃王「密子君」，則從一個打印店員工蛻變成微博坐擁1700萬粉絲追蹤，單場直播收入可達百萬的流量明星，還曾登上內地著名的電視綜藝節目。2017年3月，她與男友組建20人團隊來營銷大胃王系列影片，還轉戰短影片平台。

不過，與粉絲量一同增長的，還有愈來愈多的質疑。很多網民蒐集各種蛛絲馬跡，試圖證明密子君催吐、造假。甚至有網民爆料密子君是百度貼吧「催吐吧」的成員。密子君後來也坦承自己會根據身體情況控制飲食，甚至刪除自己「大胃王」的稱號。

催吐是「大胃王」家常便飯

事實上，「大胃王」催吐的事件以往並不鮮見，鏡頭前大快朵頤的背後卻是長年的痛苦不堪。據內媒此前報道，一名直播主阿兔（化名）在鏡頭前暴食，直播結束後則會用1個小時吐掉胃裏所有半消化的食糜。由於要用手指深深探進喉嚨裡催吐，手背便不可避免地被牙齒一傷再傷，日積月累留下了齒痕傷疤。

網上曾流傳影片，示範吃播如何把食物吐出，做出假吃的效果。（網上圖片）

阿兔還多次因食道炎入院，但幾十萬粉絲每天催她更新影片，營運公司像對待一部賺錢機器一樣安排她的行程。她稱自己對吃飯「失去熱情」，羨慕那些看她吃飯的觀眾，「我希望他們能永遠吃飯都很香。」

而B站大胃王「大胃少女kiki醬」，也被網民發現催吐的證據，還找到了她在「催吐吧」的用戶名「黑貓少女kiki」，最後kiki承認催吐，並錄製了道歉影片。

（綜合報道）