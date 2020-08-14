【制止餐飲浪費】全國婦聯：婦女應發揮家庭中重要作用　抵制浪費

國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，提到對糧食安全始終要有危機意識。全國人大常委會法工委其後表示，將成立工作專班開展加強制止餐飲浪費行為的立法工作。 中華全國婦女聯合會（簡稱「全國婦聯」）周五（14日）亦表態稱，向廣大婦女發出倡議，從家庭做起，制止餐飲浪費，崇尚勤儉節約。

內地最近大力倡導節約糧食，杜絕浪費。（資料圖片/新華社）

婦聯的倡議指出，要抵制浪費，做愛糧節糧的踐行者。「日常餐飲，以『光盤』為榮，做到鍋清、碗清、盤清，餐餐光盤；以健康為重，科學定量，合理膳食，拒絕暴飲暴食，拒絕野味；倡導公筷公勺，提倡家庭分餐。外出用餐，以『剩宴』為恥，科學點餐、理性消費、拒絕鋪張、文明用餐；少點一個菜，多打一個包，做到人走桌清，踐行健康餐飲新風尚。」

倡議還稱，希望婦女勤儉持家，做文明健康家庭的倡導者，發揮在家庭生活中重要作用，言傳身教帶動孩子養成勤儉節約的好習慣，督促家人和朋友厲行節約，及時制止浪費行為。

倡議又強調，各級婦聯組織要立即行動，依託巾幗文明崗、各級各類家長學校、婦女之家、兒童之家等陣地，加強宣傳教育，引導廣大婦女和家庭珍惜糧食，堅決制止餐飲浪費，培養節約習慣，自覺把節儉節約的理念融入社會生活各方面。

（中新網）