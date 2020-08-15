制止餐飲浪費｜遼寧推「N-2」模式　湖南餐廳建議磅重再點餐捱轟

國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，提到對糧食安全始終要有危機意識。湖北武漢、河南信陽等地的餐飲行業協會隨即表態，倡議實行「N-1點餐模式」，即10人進餐只點9人份量的菜品，不夠再添加。 在此之後，遼寧相關餐飲協會近日更提出「N-2點餐模式」，建議10人聚會只點8人份量的菜品，再次引起網民熱議。 除了官方推出措施，民間也有餐廳響應號召，湖南長沙一間餐廳周五（14日）推出「量體重點餐」奇招，但經報道後卻遭到網民痛批，店家隨即向公眾致歉。

為響應「惜食令」，內地近期號召消費者用加入「光盤行動」，杜絕「舌尖上的浪費」。（新華社）

據內媒報道，遼寧省餐飲烹飪行業協會聯合遼寧省飯店餐飲協會，近日向全省餐飲行業企業發出的「致全省餐飲企業的倡議書」。倡議提出，針對大型聚會，餐廳可實行N-2點餐模式，即10位進餐客人只能點8人份量的菜，不足時適當增加菜品，確保顧客吃好的同時從源頭杜絕浪費。

此外，倡議還提出，建議並倡導餐桌服務新方式，提供「半份半價」「小份適價」經營方式，滿足消費者多樣化的就餐需求。一旦存在剩菜、剩飯情況，顧客要主動打包，餐飲服務人員要注意加強打包服務，雙向協力引領餐飲行業的「光盤行動」。

據悉，遼寧省商務廳周五（14日）面向全省商務系統轉發了這份倡議書，並要求各級商務部門積極動員，採取多種舉措制止餐飲浪費行為，保證相關活動取得實效。

中央近日提出制止市民浪費食物的要求，各地相關部門推出措施。圖為食客在重慶市一間火鍋店內用餐。（資料圖片/新華社）

關於「N-1」和「N-2」點餐模式，內地網民有不同意見。有人認為相關倡議很好，並指「東北菜量特大，10人吃8個菜足夠。」但更多人卻認為，各省市之間似乎存在「競爭心態」，又質疑是「形式主義攀比」：

「層層加碼，逐級施壓。」 「看看誰率先提出N-3。」 「明天吉林推出N-3點餐模式，黑龍江推出N-4點餐模式，誰讓咱菜量大呢。」 「吉林不能輸，N-3。黑龍江不能輸，N-4。山東不能輸，N-5。內蒙古不能輸，N-6……」 「感覺以後一人去餐廳吃飯，不僅不能點菜，還得給人炒兩個菜才行。」 「例行節約是支持的，但是不要搞數字競賽。」

湖南長沙一間餐飲店推出「量體重點餐」奇招，食客入店前可先稱體重，然後根據店家推薦的食物熱量配比「菜單」點餐。（中新社）

餐廳因「量體重點餐」捱批道歉

值得一提的是，湖南長沙一間餐廳近日還推出了「量體重點餐」奇招，食客入店前可先量體重，然後根據店家推薦的「食物熱量配比菜單」點餐。該餐飲店表示，此舉是為引導食客適量點餐，杜絕浪費。

雖然店家自稱此舉是為杜絕浪費響應國家號召，但一經報道卻遭網民批評。有人表示：「測完可能就沒心情吃了」、「頓時沒有食慾」、「我雖然瘦可是我能吃啊！吃個飯還受人牽制」、「限制多多，不如不吃」。

8月14日，兩位小朋友站上體重秤量體重。（中新網）

涉事餐廳其後道歉稱，「未能如期助力推動制止餐飲浪費的倡議，並且佔用了公共資源，我們深表歉意。」餐廳還稱，初衷是要倡議杜絕浪費，健康點餐，強調沒有要求強制稱體重。因此也有網民支持餐廳稱，「也就是迎合國家規定的一種營銷手段而已，沒必要噴（罵）」、「能接受就去，接受不了換一家」。

（綜合報道）