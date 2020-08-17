緊閉門窗吹冷氣打邊爐　江蘇餐廳12名顧客及職員一氧化碳中毒暈倒

近日在江蘇揚州一間火鍋店內，有12名顧客及職員在餐廳內相繼暈倒送院。醫生指，眾人出現不適都是因為一氧化碳中毒，經治療後已無大礙。

據內媒報道，事發在上周六（15日）中午，顧客在揚州市健民路一見自助火鍋店內用餐時，突然接二連三暈倒，連店內的工作人員亦相繼倒地。

食客董女士事後憶述，當時在吃飯期間，她的孫女初時稱感到頭暈，後來董女士也覺得不適，趴在桌上休息不久後就陷入昏睡，「後來就甚麼事情都不知道了。」另有食客表示，由於是夏天，當時店內有開冷氣，但門窗緊閉。

發生一氧化碳中毒事件的火鍋店。（受訪者供圖／現代快報）

有工作人員發現情況後，隨即趕到後廚查看，發現廚師也已經暈倒，於是立即打開門窗，撥打急救電話求助。救護車接報後趕到現場，將出現頭暈症狀的 12 人送到醫院救治。

醫院工作人員稱，送院患者都是一氧化碳中毒，經過治療目前情況穩定。事故的具體原因仍在調查中。

據介紹，在冷氣房內吃火鍋或燒烤時，關閉門窗難以通風，煤炭不完全燃燒情況下會產生一氧化碳，若吃飯時間過長就會導致一氧化碳中毒。

一氧化碳完全無刺激感覺、無味、無色。一氧化碳中毒初期症狀包括：頭痛、虛弱、興奮、困惑及輕微的頭昏眼花，進而覺得視覺模糊、眼前出現黑點、眼睛怕光、暫時失明及喪失聽覺，最後抽慉、昏睡。當發現一氧化碳中毒時，需盡快離開中毒場所，否則患者會逐漸失去意識且呼吸困難，嚴重的話會死亡。

（現代快報）