吉祥航空前空姐控訴遭裸照威脅陪睡　機師前男友被處罰停飛半年

自稱是吉祥航空前空姐的內地女性網民，近日在網上發文控訴遭同公司的機師前男友，以裸照及不雅影片威脅陪睡，並且將裸照發送朋友，對生活造成極大影響。 吉祥航空在周一（17日）在官方微博發出聲明，表示涉事機師已被予以停飛處理，將依據事實及司法最終判決結果，對其採取進一步管理措施。

吉小姐被用裸照威脅陪睡。（微博）

吉小姐的朋友收到他人在微博上的私訊，內容赫然就是吉小姐的裸照及生活照。（微博）

當事人吉小姐表示，事發在去年5月，當時她收到一個陌生人的微信訊息，聲稱撿到一部手機，當中有大量吉小姐的裸照及不雅影片，並稱「我不要你錢，你只要滿足我了就可以」。吉小姐隨即向警方報案，並認為最有可能在吉祥航空工作的機師前男友。吉小姐報警後即時警告對方，但對方未有理會，反而惡言相向。

未料約一個月後，吉小姐的朋友收到他人在微博上的私訊，內容赫然就是吉小姐的裸照及生活照。吉小姐再向警方報案，警方確認正是吉小姐的機師前男友所為，對其處以治安罰款500元（人民幣．下同）。吉小姐不滿處罰過輕，加上整件事已經影響到其工作生活，遂以侵犯私隱權向對方提出起訴。法院一審判處吉小姐勝訴，機師前男友須賠償1萬元及書面道歉。

整件事曠日持久，請假太多的吉小姐被現職公司終止勞動合同。（微博）

由於整件事曠日持久，請假太多的吉小姐被現職公司終止勞動合同。相對地，吉小姐不滿機師前男友的工作完全不受影響，繼續執飛。吉小姐最後指，選擇在微博上發文說出經歷，是因為要提醒其他女性，「今天我用我的親身經歷警示所有女孩子，任何時候，請你們保護好自己」。吉小姐又透露，機師前男友已決定就一審判決上訴，要求改判賠償2000元及電話道歉，二審將於近日開庭。

針對此事，吉祥航空有關負責人在回覆傳媒時指，基於飛行安全考慮，涉事機師此前已被停飛三個月，並且未來三個月內也將不再執行飛行計劃。對於該名機師的最終下場，吉祥航空稱由於涉及私人情感和私隱，目前正等待司法機關的調查結果，強調絕不會偏袒任何一方。

（綜合報道）