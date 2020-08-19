內地遊戲企業註冊「渣渣輝」商標遭拒　法院：涉貶低人格

本港演員張家輝早前為一款網絡遊戲「貪玩藍月」錄製的廣告中，因普通話不標準，在自我介紹時的「張家輝」發音近似普通話「渣渣輝」，引起網民調侃及關注。及後在2018年5月，張家輝與該遊戲的營運企業「江西貪玩信息技術有限公司」（簡稱貪玩公司）終止合作。 近日，北京法院審判信息網公布的一份裁判文書顯示，貪玩公司於2018年申請註冊「渣渣輝」商標，先後遭到國家知識產權局、北京知識產權法院駁回，該公司上訴至北京高院，法院最終以涉嫌貶低人格等理由判貪玩公司敗訴。

張家輝早前為《貪玩藍月》遊戲代言，因用普通話讀錯自己名而受到關注。（網上圖片）

上述裁判文書指，貪玩公司於2018年4月24日申請註冊「渣渣輝」商標，遭國家知識產權局駁回，該公司隨後起訴國家知識產權局，北京知識產權法院法院一審認為，該商標違反了商標法「有害社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標誌不得作為商標使用」的規定，駁回貪玩公司的訴求。隨後，貪玩公司上訴至北京高院，高院二審繼續維持原判。

北京高院認為，案中訴爭商標為「渣渣輝」，「渣」在《現代漢語詞典》中具有「渣滓、碎屑」的含義，作為網絡流行詞，具有「差」、「爛」之意，有貶低人格的含義。「渣渣輝」一詞雖源於演員張家輝普通話不標準，但「渣渣」亦被認為是「差」、「爛」等具有貶低人格的含義，不因與「輝」並用而不含有貶義。

高院認為，訴爭商標核准註冊可能對中國的社會公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響，違反商標法規定，貪玩公司的相關上訴理由不能成立，法院不予支持。

一個帶有山寨色彩、名為《我是渣渣輝》的網上遊戲早前就在Window 10應用商店上架供外界免費下載。（網上圖片）

值得一提是，2018年8月，一款名為《我是渣渣輝》的遊戲，被張家輝經理人發律師信要求停止侵犯肖像、姓名和名譽權。而張家輝本人去年在內地以「渣渣輝」申請了45項商標註冊，聲稱此舉是為防止他人亂用。

（綜合報道）