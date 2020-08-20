【慎入】兩狗街上追逐　老婦橫禍飛來　狗繩絆腳倒地爆頭亡

廣東省佛山市羅水市場周一（17日）發生罕見意外，一名老婦遭跑過狗狗身上的狗繩絆倒，頭部著地重創，大量出血，其後證實不治，警方現已介入調查。

現場閉路電視拍到事發時兩隻狗在追逐，其中繫着狗繩的白狗跑過一個路口時，狗繩將一名老婦絆倒，她整個人被拋起，鞋子直接甩飛，更不幸的是頭部先著地，隨後一名穿着短裙的少女追着白狗跑過來，找到狗狗後即轉身跑離，老婦則躺在地上一動也不動。

醫護人員接報趕到，一名目睹意外經過的商店老闆稱，老婦倒地後頭部大量出血，後來被送往醫院搶救，延至晚上不幸離世。

肇事白狗是一隻家犬，牠的主人一名親戚表示，白狗重約80斤（40公斤），已經養了很多年，事發時兩名年齡分別為14歲及12歲的女童趁狗主上廁所，將原本拴好的白狗帶走，其後將之帶回並透露曾在路上絆倒了人。

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「心裡有說不出的窒息感」

警方於周二（18日）晚發出通報指出，初步判斷事件屬意外，經調查後發現涉事少女年齡為12歲，當日她將另一名羅姓村民拴在家門口的狗隻牽出來玩耍，途徑羅水市場時狗狗掙脫繩子，在奔跑過程中狗繩意外將88歲的麥姓老婦絆倒，送院救治無效死亡。

網民對老婦無辜喪命均深感痛心，留言「看見老人倒地的那一刻，彷彿聽到骨頭破碎的聲音，感覺心裡有股說不出的窒息感，真是無妄之災」、「不管是不是狗主人，見狀逃跑的樣子太讓人心寒了」；有意見認為少女也要負責任，「不要拿未成年人當擋箭牌，不問就牽走別人的狗就是偷，絆倒人就跑，應該負全責」、「偷狗，狗將老人絆倒去世，太惡劣了，必須嚴懲重判」。