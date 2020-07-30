湖南景區黃蓋雕像上演「苦肉計」　「翹臀」姿勢惹網民狠批低俗

歇後語「周瑜打黃蓋——一個願打，一個願捱」，源自小說《三國演義》裡「苦肉計」的故事。雖然「苦肉計」並無正史記載，但這個典故一直流傳至今，為世人所熟知。 近日有內地網民在微博晒出其在湖南一個景區拍攝到的相片，相片中黃蓋雕像因為獨特的「翹臀姿勢」引起關注，不少網民看到後紛紛留言評論表示「難以接受」，有人還稱「審美太過低俗」。

網民指神州祖廟的黃蓋雕像審美「真的不行」。（微博截圖）

微博網民「墨道無塵」上周六（25日）發文稱，「南岳神州祖廟的魔性黃蓋像，不得不說旅遊投資蓋的商業廟審美是真的不行。」帖文中附有3張相片，一個雕像上半身趴著，臀部翹起，雕像前豎立的牌寫有「東吳名將黃蓋」。 帖文隨後引起網民熱議：

「保安在哪裏啊？保安在哪裏？你有病嗎在廟裏搞這種動作？有必要嗎？不要給黃蓋抹黑了好不好。」 「給黃蓋抹黑了！公共場合居然撅屁股！保安呢保安呢？」 「挺俏皮的，性感黃蓋，在線挨打。」 「這都是甚麼審美呀，甚麼藝術水準？」 「挺低俗的。」

景區孫氏宗祠中的孫悟空雕像。（網上圖片）

此外，從其他遊客拍下的照片中可以看到，除黃氏宗祠外，該景區其他的人物雕像也都十分粗糙，質量低劣。在孫氏宗祠中，該景點甚至直接將《西遊記》中的角色孫悟空也放進去。不過雕像事件引起熱議後，據景區的工作人員介紹，目前神州祖廟內的黃蓋雕像等劣質誇張雕像已經被移走。

據悉，南岳衡山風景區是國家5A級風景區，神州祖廟是屬於南岳風景區內的一個景點。此前有報道稱，神州祖廟這個景點還因為旅遊體驗差，強迫捐錢等多次被遊客投訴批評，也有人直接將其稱為詐取遊客錢財的「黑窩」。2016年，南岳區將神州祖廟收回並移交道教協會進行「提質改造」，將神州祖廟規劃重建為以弘揚道教文化為主的宗教場所。

（觀察者網）