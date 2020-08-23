江蘇女子遭攔路搶走一根跳繩　劫匪被捕後稱：以為搶的是手袋

近日，江蘇發生一宗惹人捧腹的攔路搶劫案，被搶的女子穿金戴銀，還帶著一部手機，但劫匪只搶走一根價值28元（人民幣，下同）的跳繩。劫匪被抓捕後則坦承，自己犯案時以為搶走的是手袋。

王女士被搶走的價值28元的跳繩。（江蘇新聞）

事發當晚8時多，江蘇丹陽市的王女士照例出門鍛鍊跳繩之後，沿着運河邊返家，當她走到一個沒有燈光的斜坡上時，突然有一個人從背後把她的嘴摀住，想搶她手上的東西，把她拖到了地上。王女士心驚不已，一邊奮力呼救，一邊掙扎，但得手的歹徒已奔跑消失在夜色中。王女士手忙腳亂地起身，頭也不回地光腳往家的方向狂奔，連鞋子也沒有回頭撿。

報警後，王女士才逐漸緩過神來，發現自己的金項鏈、金戒指、玉石手串等貴重物品都仍然在身，恍然發現，劫匪竟然只搶走了一根價值28元的跳繩。

警方對現場周邊路段展開布控，短短半小時後就發現滿頭大汗、氣喘吁吁、神色慌張的疑犯楊某，5名巡特警隊員上前將他攔下，盤查後發現正是搶走王女士跳繩的男子。

經審查，楊某今年24歲，貴州人，6月份剛剛來丹陽投靠同鄉，但很快失業，同鄉也不告而別。案發前，楊某已在南二環大橋下露宿了一個星期，當晚看到來橋下跳繩的王女士，楊某頓生歹念，一路尾隨，伺機搶劫。被問到為何搶跳繩，楊某說，他三四天沒吃東西，肚子餓了，想搶繩子去運河抓魚上來烤了吃。

不過，警方在案發現場不遠處發現了被楊某遺棄的跳繩，楊某最終坦承，搶劫時王女士大喊救命，他一下子慌張了，又以為王女士手上抓的是錢包或手袋，就搶了過來，逃走後才發現竟然是根跳繩，覺得沒甚麼價值，就丟棄在路邊。目前，疑犯楊某因涉嫌搶劫罪被當地警方刑拘。

（江蘇新聞）