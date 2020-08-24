內地兩女醫學生救人未成遭網民惡評　獲死者家屬及校方力挺

湖南常德火車站一名男子近日發病倒地，兩名經過的女醫學生隨即為男子急救，惟男子其後搶救無效離世。 內地網民普遍表揚兩名女醫學生，然而同時出現部分惡評，更有人聲稱兩名女醫學生最終被死者家屬告上法庭。對此，死者家屬否認這一消息，兩名女醫學生就讀的成都中醫藥大學更擬為兩女頒獎。

兩名醫學生為男子進行急救（點圖放大）：

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據內媒報道，8月14日晚上，一名中年男子在常德火車站突發哮喘倒地。兩名女醫學生見狀即對男子實施心肺復蘇約20分鐘，其中包括胸部按壓和人工呼吸。待救護車到達後，兩名女醫學生才離去，其中一名女生離開時還忍不住抽泣。該男子經搶救無效後不幸離世，其中一名施救女生表示感到遺憾。

不過，兩名女生的熱心行為卻引來部分網友的惡評。有網友稱，「次日男子家屬把兩名學生告上法庭，原因是兩個女生沒有行醫資格證，這劇情怎麼樣。」該留言獲得了6.1萬的點讚。

死者弟弟胡先生接受內媒採訪時表示，前述網友評論不實，他表示這是不道德的行為。胡先生又指，在8月17日，他們已經通過視像通話向兩名施救女生及火車站的工作人員表示感謝。

胡先生指，哥哥今年58歲，患有哮喘疾病已有十餘年，出事時可能沒來得及服藥就失去了意識。胡先生說：「如果真像網友的惡評那樣，以後誰還敢伸出援助之手？雖然哥哥沒能救過來，但她們真的盡力了，我們非常感謝那兩位女生。」

為男子急救的成都中醫藥大學兩名醫學生。（影片截圖）

成都中醫藥大學相關工作人員表示，兩名女生為該校碩士生。學校方面態度很明確，即認為「兩位學生以自己實際行動踐行了醫學生誓言」，擬在新生開學典禮上授予兩名同學校長特別獎，彰顯仁愛精神，也以此教育廣大入學新生。

（綜合報道）