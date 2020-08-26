制止餐飲浪費｜天津餐廳配送飯盒分男女　女版飯餸減少卻價錢一樣

內地官方近日提倡制止餐飲浪費，被外界稱為「惜食令」。天津一間餐廳近日就將飯盒按性別進行分類，通過減少飯餸推出更適合女性顧客的「女版飯盒」。然而女版飯盒與男版飯盒價錢一樣，引起關注。

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綜合內媒《今晚報》及《澎湃新聞》報道，餐廳負責人稱有發現為一些公司配送飯盒時，經常有剩飯的現象，尤其是女性顧客的剩飯較多。餐廳其後針對飯盒的飯量進行調整，以前一盒飯盒的飯量是275克左右，現時則男版飯盒飯量不變，女版飯盒飯量減為225克左右。餐廳在給附近公司配送飯盒時會事先統計好女性顧客的數量，並徵求公司和顧客的意見。餐廳指，做法目前都受到肯定。

此外，負責人又表示，男女版飯盒的價格一致，均為15元人民幣。女版飯盒為兩葷一素，男版飯盒為兩葷兩素。為應對部分顧客飯量大的情況，餐廳會在為公司配送飯盒時額外搭幾份主食。負責人指，根據粗略計算，以餐廳每日配送1000盒女版飯盒為例，每天就能節約大概50公斤米飯，約合25公斤大米，一年就可以節約近萬公斤的大米。

天津一間餐廳將飯盒按性別進行分類，引起關注。圖片為示意圖。（資料圖片）

天津市餐飲行業協會會長李家津表示，男版飯盒和女版飯盒的制定是以天津市餐飲行業協會下屬的分支膳食營養專業委員會的名義出現的，目的是避免糧食浪費，但「女版飯盒」推出的時候並沒有向協會匯報。李家津又表示，天津市餐飲行業協會對於飲食從來沒有提倡過性別分類，「吃飯面前人人平等」，男版飯盒和女版飯盒的推出是市場化行為。

網民熱議：

按性別分不好，不如大小份價格差異。 大份小份不行麼，非要整男女版，這是欠罵。 女的就不能多吃了？ 萬一有女生胃口比較大，又不好意思添飯怎麼辦？ 商家打著節約的旗號，只減低分量不降價那就是耍流氓。 現在缺斤短兩都這麼明目張膽了？

（綜合報道）