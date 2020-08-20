制止餐飲浪費｜河南酒店設「巡檢員」監督　雞屁股切走太多也浪費

國家主席習近平日前下令要堅決制止餐飲浪費行為，內地各省市紛紛推出各式各樣的「惜食」措施。 為了響應號召，河南省漯河市一間酒店的餐廳專門設立「巡檢員」監督食客和侍應。若客人的剩菜率超過15%，侍應會因此受罰。

酒店餐桌上擺放有「適量點餐、光盤行動、杜絕浪費」的提示牌。（網上圖片）

綜合內媒報道，制定上述「規則」的是漯河市盛唐國賓酒店，該酒店餐桌上目前都擺放有「適量點餐、光盤行動、杜絕浪費」的提示牌。據酒店負責人介紹，自從提倡「制止餐飲浪費 倡導光盤行動」以來，酒店從源頭行動，要求從採購到後廚加工各個環節杜絕浪費，定桌定量去採購。同時還推出定人定量的套餐業務，如有客人單點菜品，服務員會根據人數善意提醒不超額點菜，如餐後有剩菜會主動提供打包服務。

該酒店專門設立了巡檢員的崗位，有否浪費和「光盤」是監督的其中一項。其中一名巡檢員張雲每天上班的第一站就先去後廚，看看師傅是否按照標準流程去操作，有沒有浪費的行為。「這個雞屁股切除部分有點大了，這麼多連肉的部分都切除扔掉太浪費。另外，今天的青菜有些少，肉品採購太多。」

巡檢員隨後還會去包間看看客人的用餐情況，如果剩菜過多，會了解是菜品的口味不對還是點菜太多。

▼相關圖輯｜內地各省市倡導珍惜糧食和杜絕浪費▼

+ 5 + 4 + 3

據悉，該酒店還會根據剩菜率對服務員進行考核，之前的考核標準是不能超過20%。自從這次提倡「制止餐飲浪費 倡導光盤行動」以後，考核標準提高至剩菜率不能超過15%。如果超過標準，會對服務人員進行處罰。

該酒店負責人表示，「得知自己多點菜吃不完的話，相關的服務員很可能會受罰，絕大多數客人都會理解並減少點菜量。」據其介紹 ，改善措施實施以來，還沒有服務員因此受罰，反而有很多客人對反覆勸他們「少點幾個菜」的服務員予以讚賞。

網民熱議：

「節約是好，只是作秀噁心。」 「傳說中的屁股決定腦袋，這次是雞屁股。」 「甚麼迷惑行為，餐飲浪費罰服務員？」 「本來就是一個無法量化的政策，下面又都是一群溜鬚拍馬之輩，所以接下來發生再不可思議的事情也都變得情有可原。」

（猛獁新聞）