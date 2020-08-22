制止餐飲浪費｜內地擬推行宴席節約服務規範　倡設專業「點菜師」

國家主席習近平提出要制止餐飲浪費行為後，商務部與中國烹飪協會近日起草《宴席節約服務規範》並公開徵求意見，當中提到嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費，並且提倡設立專業「點菜師」。

規範提出在介紹或推薦菜品時，嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費。（新華社）

據介紹，該規範對經營服務通用規範、職業道德、宴席服務節約標準等三大方面，共提出幾十條規範意見，適用於各類大眾餐飲及中高檔餐飲服務單位。在經營服務通用規範方面，餐飲服務單位應在宴席菜單備注單個菜品主材重量，服務員要接受點菜培訓，對每個宴席套餐提出食用人數建議。此外，規範更提倡設立專業「點菜師」。

該規範又提到，餐飲服務單位不宜設置最低消費，應向顧客明示所有服務項目和收費標准，不得在明示的價格外增加收費，應提供與收費標准相符的服務及發票。

在職業道德方面，宴席服務人員要對顧客提出的服務需求認真履責，時刻保持倡導節約的正確引導，在介紹或推薦菜品時，嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費。餐飲服務單位同時要將餐飲節約規範等，作為員工培訓的重要內容，加強餐飲服務人員職業道德培訓，並納入考核範疇。

在宴席節約服務標准方面，該規範提出在推薦或介紹菜品時，應主動告知顧客菜品重量，明確提示適度點餐、反對浪費行為。餐飲服務單位在宴席主持詞、祝福語等設計過程中，可加入「節約消費」、「減少浪費」等內容，並主動向顧客宣講。

規範提出對厲行節約的顧客給予一定獎勵或優惠。（中新社）

此外，宴席結束後，餐飲服務單位可對厲行節約的顧客給予一定獎勵或優惠，比如通過發放節約優惠券等方式適當進行表揚激勵。

（綜合報道）