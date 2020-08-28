黑龍江高校「奇招」防疫捱轟：新生每月僅可預約洗澡三次

位於黑龍江省的齊齊哈爾大學周四（27日）發布校內洗浴中心預約洗浴的通知稱，因防疫需要，新生報到後每人每月僅可預約洗澡3次。事件隨後引起熱議，不少學生批評上述規定非常不合理，校方此後稱已撤回通知。

齊齊哈爾大學後勤管理處發布的「關於洗浴中心預約洗浴通知」。（網絡圖片）

齊齊哈爾大學後勤管理處周四下午2時左右發布「關於洗浴中心預約洗浴通知」稱，為做好學校洗浴中心疫情防控工作，最大限度減少人員聚集，保證正常洗浴，根據學校新冠肺炎疫情防控領導小組的相關要求，對洗浴實行預約、限流、測溫管理。

上述通知提到，根據學生返校情況，分期調整洗浴次數。「8月29日至9月4日，住宿生約6500人，此時間段每人每周可預約2次；9月5日後，住宿生約18700人，此時間段每人每周可預約1次；待新生報到後，每人每月可預約3次。」

此外，通知規定每名學生的洗浴時間不超過60分鐘。有洗浴需求的師生，需當天提前20分鐘在指定App上預約，預約人數達到上限後無法預約。

通知發布後，有學生表示，「雖然通知對像是師生，但教師可以隨意出入校園，限制對象只有學生。現在的天氣還不算太冷，每天都20多度，讓學生10天洗一次澡，完全不合理。」

網民熱議：

「洗澡都不能自由了？」 「防控疫情也得講衛生吧。」 「既然管理做不到優化，那就不要開學，這一個個規定，也太強人所難了吧。」 「南方人表示這是酷刑。」

及至周五（28日），齊齊哈爾大學後勤管理處一名工作人員對內媒表示，上述通知已於周四下午撤回，「定是有不妥的，所以我們撤回、不實施了。」上述工作人員表示，後勤管理處尚在重新商榷洗浴的程序、次數、方式方法等，「我們還在溝通，這項工作還沒開展。有新的進展會再發通知。」

（新京報）