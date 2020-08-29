不忿女友與他人開房　江蘇男當街用磚砸死對方　事後稱殺人不後悔

江蘇常州近日發生一宗恐怖情殺案，一名男子因為不忿女友出軌與他人開房，竟在街上用磚砸死對方，路邊的CCTV拍攝下他殺人的全過程。這名男子行兇後還在朋友圈發文稱「殺人不後悔」，他目前已被警方拘捕。

路邊的監控設備拍攝了男子用磚殺人的全過程。（影片截圖）

據內媒報道，事發在周五（28日）晚上，微信朋友圈流傳男子用磚塊砸女子的影片和圖片。其中一段影片顯示，身穿白色上衣的男子用磚頭大力砸身穿白色連衣裙的女子，女子被擊傷後倒地，試圖抬起頭，但男子又撿起碎磚朝女子頭部砸了數下，碎磚塊彈到遠處後，男子又跑到兩三米遠處撿起磚頭，繼續砸向女子頭部。

其後網絡上又流傳出涉事男子早有行兇念頭。這名男子在其微信朋友圈連發多條關於他殺死女友的信息，直言「今晚我殺人了」「杜某某，已經被我用磚頭砸死了」，並配上一張自拍單人照。男子又在朋友圈解釋自己為什麼要對杜某行兇，「在南京我為他（她）付出多少？他（她）現在跟我到常州。跟別的男人去開房間。哦，受不了。所以今晚把他（她）殺掉。哦，不後悔。」

當地警方其後通報案情稱，葉姓男兇徒當晚在天寧區蘭陵銀河灣電腦城停車場，用磚頭砸傷一名女子頭部後逃離現場。警方接報後到現場處置，受傷女子經搶救無效死亡。當晚21時15分，警方將葉男抓獲。

警方表示，經初步審查，案件是感情糾紛引發，目前仍在進一步調查中。

（現代快報）