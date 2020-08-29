入侵民航系統篡改資料　海南破獲非法倒賣機票案拘航空公司前員工

海南海口警方在周六（29日）通報破獲一宗透過入侵航空信息系統，以篡改機票資料並且非法倒賣機票的案件。警方共抓獲兩批共9名疑犯，扣押14部電腦、14部手機、93張銀行卡及3輛汽車，同時凍結超過300萬元（人民幣．下同）涉案資金。

警方介紹，主要疑犯劉某軍是某航空公司前員工，他發現新型冠狀病毒肺炎疫情導致許多在國外的留學生迫急回國，遂聯同多人非法篡改中國民航信息系統中多間航空公司機票資料，高價倒賣機票牟取暴利。

據了解，早前有一名受害人在航空公司官方網站上購買機票後，結果在機場時無法取得機票，資料顯示失效或出錯。機場工作人員登錄航空系統後發現，實際上是受害人的機票資料被人非法篡改，導致無法正常出票。警方接報後迅速立案，在確定犯罪分子的分布地點後，在7月20日至8月20日，分赴湖南、廣東、四川、浙江、青海、上海等地展開抓捕工作，成功抓獲劉某軍、黃某、王某等9名犯罪嫌疑人，並押送回海南。

警方指，旅客找到下級「黃牛」購買機票，後者會先在網上購買時間較晚的航班，然後再將機票資料告知機票銷售代理，代理再通知劉某軍等人。劉某軍等人其後就登錄航空公司系統，將原本的機票時間更改為近期航班，讓旅客成功「加塞」。如果無法「加塞」，就把會其他正常購買機票的旅客替換掉，最終導致正常購票的旅客無法出票。

劉某軍是某航空公司員工，5月份辭職後，他發現國外的留學生擔心國外疫情嚴重，想盡各種辦法迫切回國。但由於疫情期間國際航線機票緊缺，一票難求，劉某軍就吼準機會，伙同好友黃某通過盜用航空公司帳號號及密碼，並利用自學的電腦技術，非法篡改中國民航信息系統中多間航空公司的機票資料。與此同時，劉某軍聯系程某均、童某、謝某冉、仲某等國內多個機票銷售代理，違規辦理國際機票票務，高價倒賣機票牟取暴利。

除了劉某軍等人外，同案另一批疑犯王某亦是某航空公司前員工，他以與劉某軍相同的手法，聯同國內多個機票代理違規辦理國際機票，從中收取高額中介費。

（綜合報道）