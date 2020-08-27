蘇州公務員開始領取「數字貨幣」工資　深圳成都雄安均為內測地點

內地首張數字銀行卡於8月15日發行，據內媒報道，中國央行數字貨幣各項測試及準備工作仍在推進。在蘇州，有公務員已領取用數字貨幣形式發放的部分工資；在雄安新區，麥當勞等19間公司也開始試點數字貨幣。

網上曝光的中國建設銀行數字人民幣錢包內測圖。（網絡圖片）

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）此前引述一名了解此事的政府公務員透露，在蘇州市相城區，公務員的交通補貼從5月開始將有一半以這種數字貨幣的形式發放。該知情人士表示，公務員們被告知，新貨幣可以轉入他們現有的銀行賬戶，亦可以直接用於一些指定商家的交易。

此外，內地網約車巨頭「滴滴出行」7月表示，公司已與央行建立了「戰略合作協議」。央行希望使用這個龐大的平台測試數字人民幣在智慧出行領域的應用場景。外賣平台美團目前也正在與央行就數字貨幣的使用案例進行磋商。

中國農業銀行內部測試的數字貨幣錢包應用程式。（網上圖片）

據介紹，中國的法定數字貨幣，是央行把數字貨幣和電子支付工具結合，目標是替代一部分現金。簡單而言，人央行數字貨幣可以看做是數字化的人民幣現金，但跟支付寶和微信支付不同。央行數字貨幣研究所所長穆長春表示，數字貨幣的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數字化。

數字人民幣可以「雙離線支付」，只要手機有電，即使斷網也可以實現支付。目前移動支付都要跟銀行卡綁定，而央行數字貨幣不需要綁定任何銀行卡。

央視新聞介紹稱，數字人民幣可以不依託銀行賬戶，並實現離線支付。（央視截圖）

商務部近日印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，其中公布了數字人民幣試點地區：在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。目前仍是「4+1」模式：先行在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。但數字人民幣正式發行還沒时间表。