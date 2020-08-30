MUJI登「中國家居十大質量黑榜」　羽絨被等產品抽檢不合格

8月29日，2020第四屆中國家居品牌大會發布「2019-2020中國家居十大質量黑榜」，無印良品（MUJI）和聯邦傢俬等著名品牌上榜。其中，無印良品上榜原因是半年內兩次產品抽檢不合格。

根據榜單，上榜品牌包括聯邦傢俬、林氏木業、無印良品、水星家紡、小米衛浴、新錦成陶瓷、富亞塗料、亞薩合萊門鎖、悍高五金和佳諾威木業，其中有多個品牌出現連續多次質量抽檢不合格。

2020年1月，無印良品一款羽絨被抽檢不合格。（網上圖片）

榜單指出，2019年7月17日，MUJI無印良品6款產品被北京市監局列入不合格名單，問題包括標稱材質與實際材質不符、耐磨性不合格、耐液性不合格等。2020年1月21日，國家市監總局發布抽查通報顯示，無印良品（上海）商業有限公司生產的羽絨薄被（規格型號220×240厘米，生產日期2019年6月13日，貨號4550182486896），羽絨耗氧量項目不合格。

內媒報道稱，涉事羽絨被在內地電商京東上售價高達2200元人民幣（約合2484港元），而在日本含稅售價也達19900日元（約合1464港元）。羽絨耗氧量不達標可能會引發人體過敏、哮喘等疾病。而為了減低成本，MUJI也和大部分品牌一樣，將許多產品外判給其他品牌代工，其中羽絨被也包含在內，因此產品品質可能會參差不齊。

聯邦傢俬上榜原因則是一款產品抽檢10項指標不合格。2020年1月21日，國家市監總局發布的《38種產品質量國家監督抽查情況的通報》顯示，廣東聯邦傢俬集團有限公司生產的H1905Y雙層床（規格上0.9米、下1.2米、生產日期2019年5月7日）10項指標不合格，包括上層床安全欄板的頂邊距離、上層床安全欄板的中斷長度、上層床安全欄板同一方向上相鄰阻擋構件的淨空間隙、床鋪面及其兩邊和兩端的所有間隙、床鋪面垂直向上和向下靜載荷試驗、床鋪面的透氣、床構件與踏腳板間的步深和間隙等。

「小米衛浴」的產品抽檢不合格，內地科技企業小米公司聲明撇清關係。（網上圖片）

另外，榜單中的「小米衛浴」則有兩款產品在2019年12月31日被國家市監總局通報不合格，分別是「手按式便池沖洗閥、便器壓力沖洗閥」和「地漏」，不合格項目分別是防虹吸性能和耐腐蝕性能。此外，2020年5月15日，福建省市監局發布公告，標稱小米衛浴有限公司生產的「MIUI」菜盆龍頭被檢出管螺紋精度項目不合格。

值得注意是，內地科技企業小米公司發言人隨即發布聲明，稱「小米衛浴公司」與小米集團完全無關。早在2018年1月，小米公司即針對該公司使用「MIUI」商標進行無效宣告。近期，北京高院終審判決支持對「小米衛浴公司」使用涉案商標予以無效宣告。

其他上榜品牌則分別涉及「屢摘網銷冠軍又屢被曝品質問題」、「連續9年爆出產品不合格」、「陶瓷磚放射性核素限量不合格」、「宣稱『可以喝』的塗料抽檢複檢均不合格」、「門鎖兩年兩登質量黑榜複檢仍不合格」、「廚房抽拉龍頭管螺紋精度項目不合格」、「眾多知名企業使用的板材抽檢不合格」等。

（綜合報道）