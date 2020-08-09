內地多家商戶被揭於食品添加硼砂　專家：1克可中毒　嚴重可致命

近日內地多宗商家因為在食品中添加工業原料「硼砂」而被判刑的案件引起關注。有專家表示，成年人一次性攝入硼砂1-3克就可能會誘發中毒，攝入超過15克就可能導致死亡。

廈門同安區市場監管局近日啟動硼砂專項整治行動，對早餐店食品進行抽檢。（廈門網）

8月初，山西省市場監督管理局發布的食品安全監督抽檢信息通告指出，晉城市與大同市多家商販在製作涼皮時向產品添加硼砂。在7月，福建廈門海滄區人民法院宣判，一名商家因在粽子裡添加硼砂並售賣給消費者，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。同樣在7月，福建漳平一對夫妻因在燒仙草、白涼粉中添加硼砂而雙雙獲刑，其中一人判有期徒刑六個月。

在7月，福建廈門海滄區人民法院宣判，一名商家因在粽子裡添加硼砂並售賣給消費者，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。（資料圖片）

硼砂在化學工業等領域同樣有多種用途，在殺蟲劑、防腐劑、除草劑、消毒劑、肥皂、玻璃等物質中都能看到它的身影。在2008年，國家原衛生部將硼砂列入第一批《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單》。

專家表示，添加了硼砂的食品口感好、賣相好，且保存時間延長，例如用硼砂在生豬肉上塗抹可起到保鮮作用，在蝦類中塗抹硼砂還能防止其變黑，增加色澤，因此一些不法商販就會鋌而走險。

在2008年，國家原衛生部將硼砂列入第一批《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單》。（網絡圖片）

專家又表示，硼砂對健康危害極大，食用後輕者會出現食慾減退、消化不良的症狀，嚴重者會嘔吐、腹瀉，甚至出現循環系統障礙、休克等中毒症狀。人連續攝取後，硼酸會在體內蓄積，對消化系統產生危害，引起急性中毒等，嚴重可致死。

有專家表示，成年人一次性攝入硼砂1-3克就可能會誘發中毒，攝入超過15克就可能導致死亡。（網絡圖片）

國家高級食品檢驗師王思露透過實驗顯示，硼砂對於大鼠的半數致死量是每公斤體重2.66克，推論成年人一次性攝入硼砂1-3克就可能會誘發中毒，攝入超過15克就可能導致死亡。

（綜合報道）