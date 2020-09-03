內蒙漢語教學政策觸發抗議　公安連發多份協查通告　促百餘人自首

內蒙古自治區官方推出新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自秋天開始改用國家通用語言教材，但在當地引發部分民眾上街抗議。 內蒙古通遼市公安近日在多個行政區發出協查通告，指區內發生尋釁滋事案，向民眾徵集涉嫌違法人士的線索，單在科爾沁區就有多達129人被警方敦促自首。

通遼市公安的微信公眾號「平安通遼」連發7份協查通告。（微信截圖）

通遼市公安的微信公眾號「平安通遼」周三（3日）連發7份協查通告，指市內部分小學和中學門外，發生尋釁滋事案，現向社會廣泛徵集涉案人士的線索，若能提供線索或協助公安機關直接抓獲嫌疑人，可獲1000元人民幣獎勵，同時希望嫌疑人主動投案自首。通告並附有嫌疑人的照片，部分由現場監控設備拍攝所得。

其中科爾沁區公安分局的最新通告集中列出了多名違法行為人，編號排到129。除了鼓勵民眾提供線索和敦促相關人士自首外，通告還稱，凡在公共場所聚集，公安機關一律徹查。

據此前報道，內蒙古自治區教育廳於8月26日發布新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自9月1日起改用教育部中小學統編《語文》教材，以及往後2年逐步開始在小學一年級的政治課、歷史課改用統編教材以及普通話授課。

事件在當地引發極大爭議，網傳影片顯示，近日在內蒙古通遼扎魯特旗，有學生家長為表達抗議，拒絕帶子女到蒙語學校報到，有家長聽說學校將用漢語教學的消息後想把孩子接回家，但學校卻不放人。消息稱，在呼和浩特的內蒙古師大附屬中學，許多新生開學後都沒有去報到，有家長在學校門口抗議，但遭到警方干涉。

對於內蒙古加強漢語教學，早前曾有學者稱，這將削弱蒙語教育，違背憲法中有關少數民族語言文字平等的規定。而內蒙古發生民眾抗議後，有地方黨組織發表公開信，要求中共黨員和公職人員不發表、不傳播任何與國家通用語言文字教育政策相違背的言論，並稱要嚴肅處理妄議中央、挑撥離間、煽風點火、蠱惑鬧事的人。

此外，內蒙自治區政府周二（1日）召開視像會議，要求落實中央關於民族語言授課學校推行國家統編教材的決策部署，指推進統編教材使用有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，以及鞏固中華民族共同體意識。會議又強調，各級各部門的領導幹部，以及學校教師要主動向學生、家長以及群眾宣講政策，打消他們的擔心顧慮，保證學校正常開學、學生正常上課。

（綜合報道）