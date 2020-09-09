新冠肺炎｜84歲鍾南山分享行紅地氈心得：故意行快啲展示我仲未老

全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會周二（8日）在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平為鍾南山等國家勳章和國家榮譽稱號獲得者頒授勳章獎章。 表彰大會結束後，鍾南山當晚回到廣州醫科大學越秀校區，被師生簇擁包圍。鍾南山在分享前去領獎的感受時說，他在走紅地氈的時候故意走得快一點，「想要展現自己還沒老，還能幹點事。」

習近平向「共和國勛章」獲得者鍾南山頒授勛章。（新華社）

根據全國人大常務委員會會議的決定，授予中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山「共和國勳章」，授予張伯禮、張定宇和陳薇3人「人民英雄」國家榮譽稱號。

官方稱，授予4人國家最高榮譽，有利於大力宣傳抗疫英雄的卓越功績和光輝形象，強化國家尊崇與民族記憶，有利於強化愛國主義教育。

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鍾南山在表彰大會結束當晚返回廣州醫科大學，一下車就被校園師生們簇擁包圍。教師和學生們拿出手機形成燈海，一邊揮舞，一邊高叫「南山風骨，國士無雙」的口號。

面對數百名熱情歡迎他的師生，鍾南山表示，「我非常感動，回到了家，回到了廣醫。」他在分享自己得獎感受時稱，這個榮譽是對廣大醫務人員工作的肯定。因為從北京的賓館出發去人民大會堂時，他看到儀仗隊開道，覺得很意外，也很激動，「這份激動，是因為感受到黨和國家對抗疫的醫務工作者給予了最高的禮遇。」

鍾南山還說，年輕人在疫情中經受住了考驗，今年報考學醫的人增加了很多，「我們這8個月努力，改變了人們對醫生的印象。」談及去領獎的細節，鍾南山表示：「大家都知道，我年紀也很大了。所以走上紅地毯去領獎的時候，我就走得快一點，故意想要展現自己還沒老，還能幹點事。」

鍾南山在廣州醫科大學分享得獎感受，眾人打開手機形成燈海。（南方都市報）

▼鍾南山行紅地氈的風采：（點圖放大）

鍾南山又寄語年輕的醫學生，「同學們有這股精神，你們未來一定會超過我。要戰勝疫情，就要靠一股氣，我們有骨氣。不但有要求，也要有追求；不但要有志氣，還要爭氣；不但要有熱情，更重要要有激情。」

1936年出生的鍾南山今年84歲，仍堅持在抗疫第一線，在傳媒鏡頭下，他孔武有力，肌肉發達。這些年鍾南山也頻頻被問及，為何能夠在耄耋之年依舊如此健康？而他最常給出的答案就是：「運動對我保持身體健康起到了關鍵作用。」

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