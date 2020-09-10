杭州95後單身男「看不慣親密行為」　當街襲擊陌生情侶被刑拘

杭州一名95後楊姓單身無業男子，日前在街上突然襲擊一對陌生情侶。受襲情侶隨即報警，警方趕到後，逮捕了正準備襲擊另一對情侶的楊男。 楊男被警方控制後供稱，他是因為看不慣親密行為才這樣做。目前，楊男因無故毆打他人、襲擊警員，已被警方依法刑拘。

9月5日中午，杭州江干警方接到張姓男子報警，稱自己在路上被人毆打。張說，自己當時正與女友逛街，忽然有名陌生男子從後面打他的背，還把他的手機拍到地上摔壞了。他詢問對方為何這樣做，對方卻只說「看你不爽」，然後就跑進了附近的商場裏。小張感到莫名其妙，便用其女友的手機打電話報警。

楊男被拘捕時反抗強烈。（都市快報）

警員到場進一步詢問襲擊者外貌特徵時，張男忽然伸手朝商場門口指：「就是他，那個穿藍白衣服的男的！」警員與輔警立刻追上前去，男子看到後則跑進商場。警方最後在商場內攔下楊男。當時，他正跟在另一對情侶身後準備動手，但被警員制止。

警方詢問楊男為何打人，但他卻態度惡劣地表示「你個臭警察，你管我幹嘛？」，一面辱罵，一面伸手對警員指指點點。身高約1.9米、體重約100公斤的楊男，突然又將頭用力撞向警員胸口，再次奪路而逃。警員和輔警追上前，以妨礙公務為由對其口頭傳喚。

詎料，楊男拒不配合，還劇烈反抗，襲擊警員肩部，將警員佩戴的設備打掉，還對輔警拳打腳踢。經過一番拉扯，警員最終為楊男戴上手銬，但他仍不配合，一腳把輔警踹倒在地。

楊男目前已被刑事拘留。（現代快報）

楊男被帶回派出所後供稱，之所以襲擊張男，是因為張男長得像一名他特別討厭的人，加上他看不慣路邊情侶間的親密行為，又想要幫張男測試其女友的忠誠度，看看女方會不會來幫忙。荒唐理由令警員無言以對。

警方經調查指出，楊男家庭條件優越，父母都是商人，他又是家中獨子，備受寵愛。聽聞楊男出事，其母很快趕到派出所為他求情。不過，楊某最終因無故毆打他人、襲擊警員，被警方依法刑拘。

（現代快報）