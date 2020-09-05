杭州小學逾百名學生眼睛被灼傷　校方：電工誤開課室紫外光燈

近日在浙江杭州，有家長稱星橋第一小學星樂校區二年級上百名學生被紫外光燈灼傷眼睛，傷情嚴重者更出現眼角膜脫落症狀。 校方事後回應稱，事發原因是學校電工在斷電故障排除過程中操作失誤，不慎開啟了3個班級內的紫外線消毒燈。

杭州多名小學生遭紫外光燈照射後眼睛被灼傷。（紅星新聞）

綜合內媒報道，事發在開學日（9月1日），有家長從校方得知放學時間要比正常放學時間推遲半個小時，家長覺得反常就來到學校，卻看到多名孩子在學校醫務室，一些孩子無法睜開眼睛。

家長張先生表示，當時校方告知是紫外光燈照射引起的，當晚六點左右學校聯繫醫院開通綠色通道，讓家長帶孩子自行前往醫院檢查。據多名家長提供的醫院診斷材料顯示，前往就醫的學生出現雙眼灼燒感或者異物感半日，均初步診斷為電光性眼炎。

張先生稱，這個學校以前是幼兒園，今年有新換了新教室，有學生詢問過燈光的問題，當時老師也不清楚，說是新教室可能裝了氛圍燈。另有學生家長透露，二年級每個教室都有8盞紫外光燈用於消毒，此次涉及到三個教室，總計129名學生受影響。

該校副校長王建華則稱，當日學校電工在校園斷電故障排除過程中操作失誤，不慎將二樓3個班級內的紫外線消毒燈開啟。當天下午部分學生出現眼部不適，學校發現問題後立即關閉了消毒燈。

教室內紫外光燈的位置。（家長供圖）

有家長表示，部分學生的座位就在教室紫外光燈下方，傷情更為嚴重，出現眼角膜脫落症狀，皮膚被灼傷。直至9月3日，仍有學生皮膚瘙癢難耐，部分人還出現了嗜睡的症狀。

家長們又擔心，孩子被紫外光燈照射時間過長，可能產生一些後遺症。一名受傷學生的家長表示，他們的訴求是希望先把孩子傷治好，由學校承擔所有費用並承諾對孩子因此引發的後遺症負責到底，並希望分校領導要承認錯誤並當眾道歉。

有內地角膜病專家醫生表示，類似時長的紫外光燈照射對孩子的視力一般不會造成影響，目前孩子出現的眼部不適感，可通過滴眼藥水等方式緩解，一般會在2至3天內恢復正常。

一名王姓家長表示，微信家長群組中有各家孩子恢復情況的實時交流，大部分家長表示孩子們狀態恢復較好，對學校的處置措施和態度表示認可。截至9月4日上午，已有70多名學生返校上課。

據悉，目前區政府已責成相關部門對此事進行徹查，並要求全面開展安全隱患排查。區教育局黨委副書記邵素萍表示，將以學生健康為第一關切，持續做好健康狀態追蹤，做好後續整改。

（紅星新聞/澎湃新聞）