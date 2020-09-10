一個供卵一個生育　內地首例同志爭撫養權案宣判：女嬰歸懷胎媽媽

內地一對女同志早前誕下一個女嬰，過程中一方供卵並與購買的精子培育出胚胎，另一方則將胚胎移植體內，負責孕育胎兒。然而兩人其後感情生變，負責懷胎分娩的女子帶走女嬰，供卵的女子為取得女嬰的撫養權而訴上法庭。 9日（周三），廈門市湖里區人民法院宣判的全國首例同性伴侶爭奪撫養權案出爐，法官判決女嬰歸「懷胎媽媽」。

廈門市湖里區人民法院宣判的全國首例同性伴侶爭奪撫養權案出爐，法官判決女嬰歸「懷胎媽媽」。圖片為示意圖，非涉案女嬰。（資料圖片）

原告小提（化名）指控稱，自己是個單身主義者，一直希望有個孩子，但因身體問題不便生育。2018年，她與阿美（化名）相識，對方了解她的情況後表示願意代孕。不久後，小提透過醫學手段取卵，與另外購買的精子培育出胚胎，再移植到阿美體內，阿美成功懷孕。

小提稱，2019年12月，阿美在廈門一家醫院產下一女嬰。今年2月，阿美未經小提同意將女嬰抱走，並將女嬰登記為自已女兒，還表示之後不再讓小提接觸女嬰。小提指控稱，阿美僅為代孕，女嬰與阿美並沒有血緣關係，自己才是女嬰的母親，要求法院確認自己與女嬰之間存在親子關係，並判決女嬰由其撫養。

不過，廈門市湖里區人民法院經審理後卻確認，小提與阿美原為同性伴侶關係。根據小提與阿美之間的微信聊天內容可以確定，女嬰的孕育方式為雙方在戀愛期間經過協商並達成一致意見後決定，小提亦無證據證明其與阿美存在代孕協議。

法院審理後認為，雖然雙方均確認女嬰是以小提的卵子與購買的精子培育成受精卵後，由阿美孕育分娩。但是，在無明確法律規定的情況下，不能僅以雙方確認或僅因女嬰具有小提的基因信息，就認定其與小提存在法律上的親子關係。因此，法院判決認為，小提訴求確認其與女嬰存在親子關係，於理不合、於法無據。

判決還指出，因為女嬰由阿美孕育分娩，《出生醫學證明》載明女嬰的母親為阿美，女嬰出生後亦一直由阿美照顧，現未滿周歲仍需母乳喂養，法庭判決由阿美撫養符合法律規定且有利於女嬰的健康成長。

法官表示，在公眾最樸素的倫理觀念當中，母子關係的確立並非基於生物學上的基因延續，而在於「十月懷胎」的孕育過程和分娩陣痛帶來的情感關聯。（資料圖片）

法官：母子關係的確立在於「十月懷胎」

法官表示，在公眾最樸素的倫理觀念當中，母子關係的確立並非基於生物學上的基因延續，而在於「十月懷胎」的孕育過程和分娩陣痛帶來的情感關聯，這也是《出生醫學證明》以孕育分娩來記載母親的原因所在。

法官又指，同性伴侶尚不為內地婚姻法乃至其他民事法律所規範，無法根據內地現有輔助生殖技術的相關規定實現生育目的，故雙方購買精子進行體外受精乃至胚胎移植的一系列行為是違法的。

近日法院作出以上的一審判決，駁回小提的訴訟請求。一審判決後，因小提不服判決提起上訴，目前該案尚在二審中。

（《海峽導報》）