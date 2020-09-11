打擊整治網售仿真槍違法犯罪　公安部等多部門將聯合展開專項行動

全國打擊整治網售仿真槍違法犯罪專項行動視像部署會日前在北京召開，公安部、中央網信辦、海關總署、國家市場監管總局、國家郵政局將聯合展開專項行動。

官方傳媒報道，公安部副部長林銳有出席會議並發表講話，他要求各地各有關部門要加強對網絡銷售仿真槍問題的清理整治，及時下架超標玩具槍、水彈槍等違法商品，依法查處銷售仿真槍的商家，處罰違法違規網站和平台，清理有關違法訊息。要深入排查製造銷售玩具槍、水彈槍的企業、商店、市場，並且要準確把握仿真槍與玩具槍、槍支的界限，加強專業培訓，依法科學認定，依法查處違法行為，及時發現收繳仿真槍，處罰生產不符合國家標準產品的企業。

公安部等多部門將會針對網售仿真槍違法犯罪聯合展開專項行動。（中新社）

此外，林銳要求加強對寄遞渠道的監督檢查，督促企業落實實名收寄、收寄驗視、過機安檢制度。要強化出入境、道路交通查緝，嚴防仿真槍等違禁物品流入流出。要組織展開大要案件破案攻堅，依法嚴打製造、銷售、走私、郵寄仿真槍違法犯罪活動，掛牌督辦一批重點案件。要將宣傳教育發動貫穿專項行動始終，深入相關行業領域宣傳法律規定和國家標準，教育引導企業、商家依法經營，積極組織媒體廣泛宣傳發動，引導廣大人民群眾認清仿真槍危害，積極舉報違法犯罪線索。

林銳並要求，要加強組織領導，強化協作配合，加強督促推進，落實行業監管主體責任，堅持嚴格、規範、公正、文明執法，確保打擊整治專項行動取得實效。

（綜合報道）