報警應對劣評捱轟　北京王府井店遭狗不理集團解除合作關係

北京一名網紅日前往北京王府井狗不理總店用餐，抨擊店內狗不理包子難吃價格貴，在網絡上引發討論。面對劣評，餐廳發出措辭強硬的聲明，嚴斥「所有惡語中傷言論均為不實信息」，更表明已報警以追究法律責任。 狗不理集團股份有限公司周二（15日）則發布調查聲明稱，由於王府井加盟店嚴重損害了狗不理集團名譽，並造成惡劣的社會影響，狗不理集團從即日起解除與其的合作。

谷岳發布「探訪評分最差餐廳」系列影片，第一集的對象是位於北京王府井的「狗不理包子王府井總店」。（影片截圖）

據此前報道，北京網紅「谷岳」上周二（8日）發布一段影片，他先是在大眾點評上尋找北京王府井及東四地區評分最低的餐廳，結果發現1299間餐廳中，「狗不理包子王府井總店」以2.8分排名榜末。谷岳其後就以用親身光顧體驗的方式實拍該店的情況。

影片顯示，谷岳分別花費60元（人民幣．下同）及38元，各購買一籠8個的醬肉包及豬肉包。對於該兩款包的評價，谷岳稱醬肉包特別油膩及沒有用上真材實料，至於豬肉包則是皮厚餡少，而且麵皮黏牙。他的結論是「要說也沒那麼難吃，這種質量20塊錢差不多，100塊錢兩屜（籠）有點貴。」

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谷岳的影片在微博上被廣泛轉載分享，餐廳後來卻發表一則措辭強硬的聲明，指涉事影片造成非常不良的社會影響，「在此，王府井狗不理餐廳嚴正聲明：該視頻所有一切惡語中傷的言論均為不實信息」。聲明指谷岳則即「私自拍攝、剪輯、並向第三方提供帶有不實信息內容的視頻，嚴重影響餐廳正常經營，侵犯餐廳的名譽權造成相關經濟損失」。

王府井狗不理餐廳的聲明還要求谷岳在國內主流媒體公開道歉，並稱要依法追究相關人員及網絡媒體的法律責任，更表明已向北京公安局網安支隊報警。結果不少網民看到後，紛紛批評王府井狗不理餐廳，批評他們是「解決提出問題的人」。最後王府井狗不理刪了聲明，也刪除了微博帳號。

王府井店陷入輿論風波後，狗不理集團股份有限公司則發出調查聲明指出，「狗不理王府井店」為2005年狗不理改制前的加盟店並存續至今，為北京僅存的一家加盟店。在未向狗不理集團報告的情況下，狗不理王府井店面對消費者評價擅自處理且嚴重不妥，不能代表集團官方行為和立場。

狗不理集團還稱，由於王府井店嚴重違反了狗不理集團企業品牌管理規定和與狗不理集團簽訂的加盟協議相關約定，嚴重損害了狗不理集團名譽，造成了極其惡劣的社會影響，狗不理集團從即日起，解除與該店加盟方的合作。

（綜合報道）