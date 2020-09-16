泰國箱屍案｜台男疑勒斃陸妻拋屍海中　案件今開庭辯稱非蓄意殺人

今年年初，泰國班普拉（Bangpra）海灘傳出一宗殺妻命案，台籍盧姓男子涉嫌殺害大陸廣東籍妻子後，將屍體折疊裝入行李箱再拋入大海棄屍。 本月16日（周三），該案在泰國開庭。庭審中，盧男堅持否認蓄意殺人，只是過失殺人。

今年年初，泰國班普拉（Bangpra）海灘傳出一宗殺妻命案，民眾發現一具女性屍體藏於行李箱內。（泰媒圖片）

內媒報道指，檢方指控盧男以殘忍手段蓄意殺人及毀屍滅跡。盧男則辯稱，他沒有意圖想殺死受害人。受害者家屬的訴求除了包括判處盧男死刑，還希望得到賠償，以滿足盧男家人的生活。

台灣刑事局早前表示，38歲犯案男子名叫盧子揚，是一名台灣通緝犯，他原來在台從事旅遊業，2015年因涉及詐欺、偽造文書、侵佔等案，已逃亡泰國5年。

殺妻疑犯盧子揚被警方逮捕。（網絡圖片）

據早前報道，泰國當地警方1月10日接獲目擊民眾通報，在春武里府（Chonburi Province）的班普拉（Bangpra）海灘上發現了一具裝在行李箱內的女性屍體。屍體被發現時手腳都被繩索綁住，五官也被膠帶封住，死亡時間已經超過2天。

經過調查，警方找到了這名女子生前的大陸朋友，並透過指認屍體上的紋身，確認為33歲的大陸籍廖姓女子。廖女的朋友也透露，廖女與盧子揚去年8月到泰國，當時廖女已有6個月身孕，之後也在泰國產子。據悉，廖女生前曾和盧子揚共同住在春武里府一帶。二人曾有金錢方面的紛爭，盧子揚經常向妻子借錢。

此外，廖女的朋友還發現，1月8日下午，盧子揚犯案後為了拖延時間處理屍體，曾用妻子的手機發微信朋友圈，謊稱全家人要去台灣。惟他假扮妻子的語氣與平時不太一樣，異常的口吻引起了家人的注意。

疑犯聲稱因孩子國籍起爭執

警方後續循線追查，並在1月12日下午逮捕了盧子揚。報道稱，盧子揚被捕後向警方供認犯罪行為，卻辯稱自己痛下殺手，是因為他認為孩子出生後應該入籍台灣籍，但廖女堅持孩子該入籍大陸，再加上二人經營服裝出口生意也有不少問題。經過一番爭執後，他憤而將廖女勒死，並封緊五官、綁緊手腳裝入行李箱。

台灣刑事局：台方有管轄權

台灣刑事局國際科曾表示，國際法有關刑事犯罪管轄權多採屬地原則，本案犯罪發生地在泰國，須依泰國法律進行司法審理。不過根據刑法第7條規定，「本法於中華民國人民在中華民國領域外犯前2條以外之罪，而其最輕本刑為3年以上有期徒刑者，我國仍具有管轄權。」

刑事局國際科認為，盧子揚在泰國涉殺人罪，屬最輕本刑3年以上有期徒刑，適用台灣刑法，因此台灣同樣具刑事犯罪管轄權，盧男在泰國司法偵審服刑完畢後遣返，會再解送地檢署及法院偵審。

（綜合報道）