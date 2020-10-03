內地人民教育出版教社：借鑑澳門經驗啟動香港中小學教材研發工作

直屬教育部的人民教育出版社（人教社），近日與澳門教育暨青年局完成合編澳門中小學使用的《品德與公民》、《歷史》、《地理》教材並投入使用，未來會繼續完成相關教材的英文版、葡文版翻譯工作。 內地傳媒引述人教社社長黃強在澳門教材研討會上透露，借鑑澳門教材編寫的經驗，人教社已經著手開展對香港中小學教材進行診斷分析，並且啟動有關教材的研發工作。

人教社與澳門教育暨青年局完成合編澳門中小學使用的《品德與公民》、《歷史》、《地理》教材並投入使用。（人民教育出版社供圖）

據人教社官方網站介紹，人教社與澳門合作編寫的教材，教育總目標是「愛國愛澳」，「基於澳門教育的需求和社會發展實際，在系統呈現學科知識的過程中有機融入國家觀、民族觀、文化觀和歷史觀教育，引導學生增進愛國愛澳情感」。

內地傳媒引述黃強在研討會上透露，通過召開此次研討會，人教社將認真聽取各位專家們的真知灼見，進一步做好港澳地區與內地合編教材的相關工作，更提到借鑑澳門教材編寫的經驗，人教社已經著手開展對香港中小學教材進行診斷分析，並且啟動有關教材的研發工作。

此外，教育部教材局副局長宋凌雲表示，港澳地區教材建設是全國教材建設的重要組成，也是中國教材建設工作的難點所在，人教社與澳門特區政府合作編寫的教材具有開拓性、示範性、引領性。與會的中國教育出版傳媒集團公司總經理殷忠民亦稱，今次合作編寫教材的實踐，開創特別行政區與內地合作編寫教材新局面，提供更多的發展可能與成熟經驗，集團會以此為基礎，不斷探索內地與港澳地區合作編寫出版教材的有效路徑。

不過，內地傳媒報道的內容與人教社在官方網站發布的新聞稿並不一致，後者完全沒有提及與香港有關的內容。

人教社在官方網站發布的新聞稿沒有提及過香港。（網頁截圖）

據介紹，人教社成立於1950年12月1日，是教育部直屬的大型專業出版社，是基礎教育教材編寫出版的「國家隊」。為加強基礎教育課程教材的研究工作，1983年經教育部批准，課程教材研究所成立，與人教社合署辦公。在2010年12月和2011年3月，中國教育出版傳媒集團有限公司和中國教育出版傳媒股份有限公司相繼成立，人教社成為核心成員單位。

（綜合報道）