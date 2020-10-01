澳門與人民教育出版社完成中小學《歷史》《品德與公民》教材編寫

日前，澳門特別行政區教育暨青年局與人民教育出版社（人教社）合作的中小學《歷史》、《品德與公民》等教材，已完成編寫出版任務。 目前，澳門教青局正在委托人教社組織編寫澳門中小學《普通話》教材。

新華社報導指，教材是愛國主義教育的重要載體，在人教社舉辦的澳門教材研討會上，人教社社長黃強介紹，這套教材基於澳門教育的基本學力要求、社會發展情況和實際需求，在系統呈現學科知識的過程中有機融入正確的國家觀、民族觀、文化觀和歷史觀教育，引導學生增進愛國愛澳情感。

9月3日，由澳門基金會與澳門口述歷史協會合辦的「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年展覽」在塔石藝文館揭幕。圖為出席開幕儀式的嘉賓及學生參觀展覽。（中新社）

教育部教材局副局長宋凌雲表示，教材是文化傳承、以文化人、教書育人的重要載體，是解決為誰培養人、培養什麼人、怎樣培養人的關鍵要素，是落實立德樹人根本任務的重要抓手。人教社與澳門教青局合作編寫澳門教材具有開拓性、示範性、引領性，為澳門地區教材建設作出了重要貢獻。

據了解，2020年澳門和人民教育出版社雙方啟動了相關教材的英文版、葡文版翻譯工作，將於2021年完成出版並投入使用。

2019年12月，國家主席習近平在濠江中學附屬英才學校翻閱人教社編寫出版的澳門歷史教材。（中新社/資料圖片）

去年12月19日上午，國家主席習近平在出席澳門特別行政區回歸二十周年紀念活動期間，曾視察位於澳門黑沙環的政府綜合服務中心和濠江中學附屬英才學校。在英才學校參觀時，習近平聽取了澳門教育總體情況和學校校史介紹，了解澳門回歸以來特別行政區和學校愛國主義教育工作情況。

當時，學校展台上擺放著《中國歷史》《品德與公民》等教材，有關負責人向習近平介紹，這些教材都是澳門特區政府與內地人民教育出版社合作編寫的，目前大部分澳門中小學學生都在使用。習近平拿起教材仔細翻看。他表示，教材是愛國主義教育的重要載體，特別行政區政府同內地合編教材的做法值得充分肯定。要鼓勵更多學校使用新教材，讓老師們把教材講好、講活、深入人心。