限每桌18道菜卻須最低消費588元　四川通江「制止浪費」公約遭批

內地官方近期提倡制止餐飲浪費，被外界稱為「惜食令」，四川巴中市通江縣亦出台了《通江縣餐飲行業制止浪費自律公約》（下稱《公約》），結果引發爭議。 《公約》要求，當地餐飲服務單位對2桌及以上宴席，要堅持每桌不超過18個菜品，但與此同時，其價格卻不能低於588元（人民幣．下同）。此舉被網民批評是在提倡餐飲漲價，而非提倡節約。目前《公約》已被撤下。

《公約》適用於通江縣的酒樓、餐館、餐廳（含飯店、賓館、酒店、度假村、農家樂中對外經營的餐廳）、火鍋店、小吃店、快餐店、麵館及集體用餐配送企業，其中規定對1桌以下零散席桌大力推行「N-1」餐飲模式，堅持菜品適量點、不夠加；2桌及以上宴席堅持每桌不超過18個菜品，價格不低於588元，可按實際情況適當減少菜式數量，提高菜餚檔次，並應提前發放打包盒；自助餐式宴席則應視乎人數，按不超過18個菜品，價格不低於每人60元準備。

不過規定隨即引來不少網民質疑：

這是在提倡節約，還是在提倡餐飲漲價？ 前面22個菜才500、600元，現在18個菜還不低於588元。 這是提倡不要數量，要質量嗎？ 菜品少了，價錢還上去，哪是節約？

根據《公約》，餐飲服務單位對2桌及以上宴席要按每桌不超過18個菜品，價格不低於588元的標準實施。（網上圖片）

官方商家均否認制定條款 消息指屬商務局召集商家開會後定下

對此，內媒周二（6日）引述通江縣餐飲協會李會長表示，他們沒有作出上述要求，《公約》的標準是商務局用餐飲協會的名義定的。他又指，18個菜花費588元的標準在當地不算高，並稱價格和餐飲環境、食材等有莫大關係；最後強調用餐標準只是一個建議，餐飲商家可按自身情況來定。

餐飲行業的李先生則發表不同看法，他指出，《公約》發出後確實存在「變相漲價」的嫌疑，因當地一般辦席10桌以上的收費標準為約500元（每桌送酒水），每桌約有22到26個菜品，且允許顧客講價，通常最終執行價為每桌450元（不含酒水），因此《公約》的規定按當地消費水平「確實價格提高了」。

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通江縣商務局何姓副局長則指出，《公約》為9月30日在網上發出，目的是在國慶長假期間提倡大家節約，制止浪費行為，惟她強調條款是由通江縣餐飲協會制定，然後在通江縣商務局備案，現已從官方網站撤下，料事件待長假之後再處理。

另報道引述餐飲協會內不願具名的知情人士透露，上述所謂「最低消費標準」是商務局召集商家開會後定下，目的保證商家利潤及防止互相殺價，穩定市場秩序，但針對的只是餐飲協會內的商家。對於標準的來由，他表示因食材漲價，尤其是豬肉漲價，500多元一桌的席桌，10多個菜也比較普遍，因此規定每桌588元的最低標準。

（紅星新聞）