醫院門前出車禍　司機求助醫護被拒　院方：值班醫生不能離開崗位

常言道「醫者父母心」，然而長春市吉林大學中日聯誼醫院北湖醫院（下稱北湖醫院）正門外日前發生一宗車禍，傷者急需救治，司機董先生及親屬3度尋求幫助時，醫院卻無一人將傷者拉進醫院。 結果無奈之下司機只好再次報案，讓救護車將傷者送往14公里外的另一家醫院。董先生認為，事故就發生在北湖醫院大門口，卻未得到幫忙，「作為救死扶傷的機構，實在太不應該」。 院方負責人則在周四（8日）回應指，當日急診只有一名醫生值班，醫院確有規定值班醫生不能離開崗位。對於護士和保安沒有施援，他指出原則上不會出現這樣的情況，但事值疫情且假期期間，「一人一崗，也請當事人予以理解」。

黃圈為發生車禍的位置，藍圈即為北湖醫院入口，兩者相隔甚近。 （紅星新聞）

事發於周三（7日）傍晚5時20分左右，董先生駕駛私家車帶母親到北湖醫院就診，結果轉彎到醫院大門外時突然與一輛電單車相撞，電單車司機許某當場飛出至三、四米遠，頭部血流如注，嚇壞董男和其母親。

董先生隨即報案並讓母親趕緊去求救，而在120電話中，工作人員稱事發地點離北湖醫院很近，最好是讓醫院出個板車或讓醫生、護士等出來看看情況。

由於沒有任何急救經驗，董先生不敢在車禍現場擅自處置。（紅星新聞）

當時董先生的母親正向院內一名女醫生求助，現場同時圍着多名護士和保安，但卻無一人出去幫忙救治。該名值班急診女醫生還稱「快把人送進來呀，我們醫生脫崗屬於醫療事故，得給我們開除」，又建議董先生撥打急救電話。不過由於無法判斷許某傷情，加上沒有任何急救經驗，董先生不敢擅自處置。

董先生和母親前後共3次進入醫院求助未果後終於放棄，無奈之下又撥打了急救電話。最終等待將近40分鐘後，救護車才將許某送到離事發地14公里外的吉林大學中日聯誼醫院總院。目前已轉入伊通縣醫院進行救治的許某事後證實，他的小腿折了兩根骨頭，但當日在原地等了近半個多小時才有救護車將自己拉上車。

院方指事發時醫護無法脫崗。 （紅星新聞）

對此，北湖醫院負責人周四向內媒表示，就董先生反映的車禍情況，傷者是有條件和能力到急診就診，而且事件並不屬於重大交通事故，通常院方的醫生是不允許外出就醫的，「醫生要是跑了，如果急診患者出現生命問題怎麼辦？」

他同時又解釋稱，原則上是不會發生沒有護士或保安去幫忙的情況，但因為正值疫情且假期期間，保安、護士都是一人盯一個崗位，因此請事主予以理解。

（紅星新聞）