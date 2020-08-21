抖音快手頻現土撥鼠餵食影片　專家指或傳播鼠疫籲勿近距離接觸

近日有內地傳媒報道，網絡上流傳很多餵食土撥鼠（旱獺）的短片，網民指這是「人與自然和諧相處」，又稱土撥鼠被餵食的狀態特別可愛。 不過，此前四川省疾病預防控制中心曾發文指出，土撥鼠是傳播鼠疫的主要宿主之一，並呼籲民眾不要近距離接觸旱獺。

徒手餵土撥鼠在內地短視頻平台流行。（網上圖片）

報道指，在快手、抖音等社交平台上，不少網民發布自己與土撥鼠的影片，包括直接用手餵食、喂水等親密行為，投喂的食物包括白菜、饅頭、黃瓜、蛋糕、餅乾等。影片中都標示出「呆萌土撥鼠」、「超可愛的土撥鼠」等語句，更有網民認為，親手餵食土撥鼠就是人與自然和諧共處的體現。

對於上述行為，微博認證為「微博科學科普帳號、科學科普博主」的網民「@鳥窩裡的貓妖」指出，徒手餵食土撥鼠行為不可取。「鼠疫風險極高，另外那飲料對野生動物的健康也沒什麼好處。也許當事人只是好心辦壞事，但是媒體大可不必將這種事當正能量宣傳吧？以前就是有太多不當宣傳，讓很多人走了錯誤印象和『情懷』，而這些有時候代價沉重。」

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此外，去年11月北京醫院確診2宗鼠疫病例後，四川省疾病預防控制中心專門發布了關於鼠疫的相關科普知識。據其介紹，鼠疫是一種自然疫源性疾病，需要在特定的環境下，有鼠疫菌存在，還必須有可以感染的宿主，才能讓他一直存在下去。所以，平時見到的老鼠並不會有鼠疫。

在四川，目前已經證實有動物間鼠疫流行的地區主要在川西高原。「喜馬拉雅旱獺（俗稱土撥鼠）就是傳播鼠疫的主要宿主之一，四川省2012年發生的鼠疫病例就是因接觸旱獺而感染。」

四川疾控指，土撥鼠在中國鼠疫流行史上對人類造成了巨大生命財產損失，其所攜帶的菌株也是中國已發現的菌株中致病力最強、最容易導致死亡的菌株。而鼠疫主要通過動物體表感染鼠疫的跳蚤叮咬、剝食過程中，再通過手部傷口或吸入形成的飛沫造成。所以平時保持和宿主動物的距離，就保持了和鼠疫的距離。

因此四川疾控呼籲民眾，為了健康安全和社會穩定，不要近距離接觸土撥鼠，更不能捕捉飼養或剝食，避免成為下次疫情的主角。

（紅星新聞）