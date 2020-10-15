颱風獵人｜內地無人機飛入颱風內部觀測　由軍隊退役飛行員操作

颱風「浪卡」於周二（13日）傍晚在海南省瓊海市沿海登陸。在「浪卡」吹襲期間，內地一群科學家攜帶無人機等設備「追風」，利用無人機觀測颱風內部情況。

參與觀測的無人機。（新京報）

據內媒《新京報》報道，中國氣象局上海颱風研究所是此次觀測的發起者。研究所副所長湯杰表示，此次是中國有史以來最大型的一次颱風觀測試驗，採用了5個型號的無人機進行觀測，無人機首次進入颱風內部。觀測地點距颱風登陸地僅有40餘公里，處在颱風移動路徑的危險半圓內。

這次參加試驗的5款無人機，其中最大的是四川騰盾公司無人機，載重量一噸，長20多米。然後是北京愛爾達公司無人機，載重70公斤，長1.9米。再小一點的是南京航空航天大學和杭州佐格公司無人機，載重量四五公斤。最小的是深圳華訊方舟公司無人機，載重量兩公斤。

颱風「浪卡」內部雲系。（新京報）

據介紹，大型無人機裝有機載激光測風雷達和機載氣象雷達，兩款比較小的飛機上帶有高清攝像頭，主要測量海上颱風的溫度、壓力、濕度、風速、臭氧、風場結構等數據。

湯杰稱，進入颱風中心的是大型無人機。騰盾大型無人機由經驗非常豐富的軍隊退役飛行員操作，而且是兩個飛行員同時操作。「操作比較難，要見縫插針，下手准，覺得力量夠了，就突破外圍雲系，直接飛進颱風中心，如果雲太厚了，就要繞路。」

報道指，這次觀測試驗首次獲得了颱風在海上的比較高分辨率的風場結構數據，對防災減災非常有利，比如海上的船方向怎麼航行，可給出明確的參考依據。

（新京報）