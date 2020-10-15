藏匿深山｜浙江近千警力搜捕命案逃犯無果　驢友探險意外發現犯人

近日在浙江省台州市仙居縣，田市鎮里坎頭村一名男子遭人殺害後，被棄屍於板栗地草堆。當地警方經調查後鎖定52歲朱姓男疑犯，判定他作案後極有可能逃往大山深處。 由於案發地周邊山高林密，近千警力圍山搜捕半個多月仍沒有發現朱男蹤跡。後來有驢友上山探險，竟意外在一個崖洞「偶遇」朱男，並最終協助警方抓獲逃犯。

驢友在山上一個崖洞發現警方通緝的犯人，可獲得20萬懸賞獎金。（都市快報）

綜合內媒報道，為抓捕朱某福，浙江台州仙居警方9月24日發布通告，懸賞5萬元（人民幣．下同）徵求線索。9月30日再將懸賞金額提升到20萬元。

里坎頭是個山村，周邊山高林密，灌木叢生，植被十分茂盛，且多懸崖峭壁，還有竹葉青、五步蛇、眼鏡蛇等毒蛇害蟲出沒，圍山搜捕工作困難重重。仙居警方在朱男可能逃跑的線路開展全天24小時不間斷巡邏守候，綜合運用警犬、獵犬、無人機、5G視頻等手段，對其可能藏匿的山區進行拉網式搜捕。

此外，警方召集了經常上山勞作的村民、獵民，充分瞭解山上環境，繪製上山路線，標示山上水源、隱匿地，制訂詳實的搜山方案，還組織了村幹部和具有豐富野外搜尋經驗的仙居縣獵鷹救援隊，劃片劃區域進行地氈式搜尋。

據悉，專案組在全市及相鄰市、縣大範圍發放協查函和懸賞通告。其間，多次接到群眾舉報線索，但最終都被排除。近千警力在山上搜尋了半個多月，但一直沒有發現蛛絲馬跡。

警方得到線索後上山抓獲命案逃犯朱男。（都市快報）

及至10月9日，專案組根據連日來的搜山結果以及朱男的生活習性，綜合分析判斷後將圍捕的範圍圈定在白塔鎮前塘村沙坑自然村一帶山上。另據該村一名婦人向民警反映，她在山上撿板栗時曾遇到一名流浪漢。

兩日後（10月11日），民警前往婦人所指區域排查時，遇到一支來自新昌縣的驢友隊伍準備上山，於是向他們發放朱男的懸賞通告，並說明注意事項。民警隨後將線索上報，專案組於是組織100多名警力準備上山搜索。正在此時，剛剛上山的驢友來電稱，在山上的一個崖洞看到一個流浪漢，很像懸賞通告上的男子。

警方接報後立即上山，最終在崖洞中抓獲逃犯朱男。朱男被捕後對殺人行為供認不諱。據其交代，9月21日上午，他行兇後帶著當日撿拾的板栗逃進深山，一路上往樹木茂盛的高處走，餓了就摘山上的水果和隨身攜帶的板栗充飢。10月10日晚，朱男誤打誤撞闖入落網的那個崖洞，因為實在太累倒頭就睡，結果翌日被上山探險的驢友發現。

據悉，朱男已被警方刑事拘留，案件仍在審查中。而發現朱男的多名驢友可以領取20萬元的懸賞獎金。

（都市快報）