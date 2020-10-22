「雙11」開啟預售天貓京東頻出招　兩主播帶貨首日貢獻近92億

內地「雙11」購物節至今已走到了第12年頭，每年均引爆一陣又一陣的消費熱潮，令不少網民戲言要「剁手」。 與往年不同，今年天貓、京東雙11早於周三（21日）凌晨0時正式開啟預售，其中天貓雙11由「光棍節」變成「雙節棍」，售賣期分為11月1日至3日及11月11日兩波；京東則由周三至11月11日，為期22天。 在這場曠日持久的消費盛宴中，少不了直播帶貨的主播們的身影，數據顯示，薇婭和李佳琦雙11預售首日引導銷售額達91.9億元（人民幣．下同），有網民更打趣：「李佳琦為『第一個叫我不要睡的男人』。」

天貓：預計逾8億用戶參與今年雙11

提前開售並延長售賣期成為今年雙11最大改變，而天貓與京東今年高度一致的步調讓網民直呼「火藥味十足」。天貓宣布，今年雙11代號為「雙節棍」，於消費者而言，雙11比往年多了3天，11月1日便可以付預售商品的尾款，提前10天收貨。

京東則宣布，今年雙11會構建「低價好物」、「簡單快樂」、「放心購買」三大主場，並配合預售、頭號京貼、超級秒殺、超級直播等促銷活動，活動補貼有「滿300減40」及「滿1000減60」兩檔。

對於雙11時間延長、支付預付款尾款時間提前等新作風，阿里巴巴集團副總裁家洛表示延時可令平台與商家的服務體驗得以提升，商家配合度和供應鏈也能有更大的空間和更多的時間改善，同時緩解了物流配送的壓力，而且支付預售尾款的機會增多，可令消費者有更長的決策周期，公司也可覆蓋更多品類。

淘寶天貓總裁蔣凡則在周二天貓的發布會上表示，天貓雙11是今年經濟不確定性中的確定力量，預計會有超過8億的用戶參與今年雙11活動，較去年多3億，其中「00後」和「50後」屬主要增長群體。

折扣套路被指複雜 今年天貓京東皆簡化玩法

然而，近年來雙11的折扣套路被指愈來愈複雜，有網民甚至認為堪比奧數，難過考試。為此，今年天貓、京東均表示會簡化玩法，其中京東將通過多重營銷舉措簡化購物流程，除跨店鋪、全品類可用的頭號京貼外，商品頁面「預估到手價」的設置會提示可用的優惠信息，讓消費者對優惠價格瞭若指掌，省卻複雜的計算，而目前熱議的「1元包郵」加入今年京東雙11。

至於天貓則宣稱今年是史上平台出資力度最大的一次雙11，包括直接發逾300億現金補貼，具體為40億現金紅包、100億品類補貼以及200億品牌大額券。另有「多重驚喜玩法」，如10億驚喜任務，先發紅包，後消費，以及10億筆筆返，低客單用戶也可享有。天貓同時還推出「不用領津貼，滿300直接減40」、「天天領5折券和大額券」等活動。

不過，不少網民依然就平台宣稱已簡化玩法的「誠意」吐槽：

直接不買，立省百分百。 研究透的那些，能不能借我抄個筆記。 有優惠直接減，還要搞東搞西的，把人繞暈。 為了幾十塊錢現金抵扣券，天天玩，玩半個月，不值得。 反正最後都要優惠的，直接一點不好麼，非得整個什麼優惠公式，好像怕你不明白，又怕你明白。 淘寶大學確實有必要啊，請給消費者也開一些課，教大家怎麼弄懂雙十一算法，玩轉雙十一優惠。 換湯不換藥！偶爾買一次自己必須的可以便宜點無可厚非！為了雙十一而雙十一，那就和一早乘車幾公里圖個便宜幾毛菜錢的大爺大媽們沒什麼兩樣！衝動是魔鬼！哈！

3億人熬夜觀看兩主播直播帶貨 一天貢獻近92億

另一邊廂，近年來雙11興起「直播帶貨」，即通過網上平台使用直播技術，進行商品線上展示、諮詢答疑、導購銷售的新型服務方式，也是是各電商平台的重點布局之處。

淘寶直播數據顯示，周二當晚，美妝主播、外號「口紅一哥」的李佳琦直播觀看人數達1.62億人次，有「淘寶第一主播」之稱的薇婭直播在線觀看人數則達1.49億人次，代表當晚有逾3億人深夜為雙11蹲守直播。

為讓觀眾「嗨起來」，防止睡意侵襲，薇婭和李佳琦使出混身解數，其中薇婭直播間從當晚7點開始就一直在抽獎、送禮等，微博上的49,999元的紅包雨更是撒個不停。李佳琦則拿出一面鑼開始敲，又提議叫觀眾吃夜宵，洗澡等。

據淘寶直播榜單顯示，薇婭當晚直播總銷售額錄得32.21億元，李佳琦則錄得33.27億元，總額逼近70億元，銷售定金逾10億元。知瓜數據則顯示，二人直播間銷售額均超過30億，累計近78億。期間李佳琦在直播間上線了一款價值11,280元的貴婦面霜，可在上架後已經被秒搶，馬上顯示庫存不足，足見觀眾消費力驚人。

而截至周四下午，知瓜數據顯示，天貓雙11預售首日，薇婭以53.2億元的銷售額排在第一名，李佳琦以38.7億元的銷售額排在第二位，二人一天帶貨91.9億元。

有業內人士估算，按10萬一個坑位費以及最終銷售額的兩成來計算，李佳琦一晚便賺了6.83億元，薇婭更是高達7.15億元，令人咋舌，讓網民也不得不慨嘆「李佳琦熬夜賺錢白天補覺，我熬夜花錢白天還得打工」。

（綜合報道）