發病率約百萬分之一　內地2新生嬰體內存罕見「寄生胎」嚇壞父母

內媒日前報道，內地近期接連出現新生嬰兒體內存在「寄生胎」的事件，其中湖南一名初生男嬰左腹部被發現一個長約5厘米形似手指的包塊，其不但有指甲，下面還有骨頭，結果確定為寄生胎。 無獨有偶，早前報道指，江西一名剛滿月的男嬰亦「懷」上一個「寶寶」，須接受剖宮產手術，醫生更從他腹中取出一個上下肢完整的胎兒，情節在常人眼中猶如科幻故事。 醫生介紹，寄生胎是一種罕見的先天性疾病，發病率約為百萬分之一。

報道指，湖南益陽的李女士（化名）今年8月18日順產生下一名6斤重的男嬰小樂（化名），詎料這一喜事馬上被孩子左腹部一個形似手指，且逐漸增大的包塊所帶來的驚嚇沖淡。更離奇的是，小樂腹部還長了2個小乳房，加上小樂自己本身的2個乳房，即共有4個乳房。由於怕對孩子的身體有影響，有些崩潰的父母趕緊帶孩子到該省一間三甲醫院就醫。

該院胎兒與新生兒外科副主任醫師鄒嬋娟表示，通過相關檢查，包塊為寄生胎的可能性很大，如果任由其繼續長大，會可能出現瘤變。10月19日上午9時，小樂終於被送進手術室，醫生稱，手術期間可以看到該寄生胎手指頭及指甲，同時發現腫塊基底部有軟骨組織，遂診斷為不對稱連體畸形。

男嬰左腹部被發現一個長約5厘米形似手指的包塊。（光明網）

最終，寄生胎被完整切除，鄒嬋娟介紹，該寄生胎是同卵寄生，指完整胎體的某部分寄生有另一個不完整的胎體，為不對稱的連體嬰兒畸形。至於術後的小樂，則在新生兒外科病房接受嚴密的監護觀察。

另一方面，江西省九江市婦幼保健院出現同類案例。今年4月，仍為準媽媽的李玉（化名）接受產前超聲檢查時，發現胎兒的肚子里長有一個包塊，醫生當時建議採取隨診、隨訪的措施診療。7月初，男嬰順利被誕下，雖然外觀看上去很健康，並無任何異樣，但腹中的包塊卻在逐漸增大。

至8月31日，才出生1個月17天的男嬰接受盆腔、上腹部、下腹部CT掃描和雙腎彩超等檢查，均顯示男嬰出現寄生胎，如不及時取出腹部包塊任由其增大擠壓周圍臟器，孩子會面臨生命危險。

過了3天，兒外科團隊為男嬰做了開腹手術，發現寄生胎的基底部血管與腹主動脈、腔靜脈及左腎動靜脈緊密相連，加上包塊大、孩子年齡尚小，手術難度很大。幸經1個多小時的手術，寄生胎順利被取出，打開包膜可發現，胎體的上肢、下肢及臀部和生殖器清晰可見。該男嬰目前正良好恢復中。

醫生介紹，寄生胎又稱胎內胎或包入性寄生胎，是指完整胎體的某部分寄生有另一個或幾個不完整的胎體，十分罕見，而多數寄生胎有腸管發育，並有生殖腺、腎上腺、脊索及膀胱等。有遺傳學家認為，這是由遺漏孿生症造成，即是孿生雙胎在母體孕育中所形成的寄生胎現象。至於寄生胎本身並無獨立生存能力，但在寄主體內仍是活的組織，初期通常外觀上無任何異常，直到其長大到一定程度，壓迫附近組織、器官時才會引起相應的症狀。

（光明網）