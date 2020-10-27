【新疆疫情】親歷者分享：兩天兩夜開車2500公里抵甘肅以「脫疆」

新疆喀什地區近日出現新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，至今短短數天已有多達164宗無症狀感染者，並且都集中在疏勒縣，全部是首宗病例的密切接觸者。 疫情消息公布後立即離開的宋小雙（化名），與媒體受訪分享「脫疆」的經歷：宋小雙與朋友兩天兩夜輪流開車，行駛超過2500公里後抵達甘肅張掖。

在官方發布疫情消息前，不少察覺到有「古怪」的民眾已急急出城離開新疆喀什。

據新疆衛健委的通報，最初的無症狀感染者是在10月25日被發現，是喀什地區疏附縣的一名17歲少女。隨後當地疫情防控指揮部立即對少女的密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行病毒檢測，結果再發現有超過100宗新病例。

宋小雙表示，他在10月21日在外面回到喀什，打算辦點事後就離開，未料會遇上疫情。雖然疏附縣與喀什城區有一段距離，但為了不耽誤其他安排，宋小雙在消息公布後立即趕到超市購買一些方便食品，然後就開車直上高速公路。

民眾要有病毒檢測陰性證明才能離開新疆喀什。（微博）

宋小雙憶述，因為不少遊客都第一時間離開喀什，以致公路上十分擁堵，乃至附近服務區內所有食品都被搶購一空，「要想先走出喀什，就必須奔向阿克蘇。平時400多公裡也就5個小時，但是24號那天整整開了11個小時。」抵達阿克蘇後，宋小雙繼續前往甘肅，「兩天兩夜我和朋友輪班開，2500公里後終於到了甘肅張掖。」

此外，在喀什舊城區經營民宿的彭先生亦稱，10月25日消息公布後，他的民宿就被關水斷電，街上同時空蕩蕩一輛車也沒有，後來才得知是封路。彭先生的住家與民宿相距17公裡，他最後徒步走了5個小時，在26號凌晨2時許回到民宿，緊接就開始統計及核實游客的返程資料。及至早上，警方就派來大巴將游客送去機場。彭先生透露，民宿總共有26名游客入住，均是從武漢過來參加校友會，目前已經全部返程。

「知道喀什疫情後，這些武漢游客非常淡定。」彭先生說，最希望的就是美好熱鬧的喀什早點回來，期待下批游客的到來。

（綜合報道）