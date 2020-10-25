江西女瞞父母登記結婚逾年　補辦訂婚宴前遭夫殺害棄屍

內地殺妻案再添一樁：江西南昌一名28歲易姓女子，1年半前瞞著父母，與王姓男友領取結婚證私定終身，雙方家屬獲悉後，商定於今年10月17日補辦訂婚宴，然而，在訂婚宴前4日，易女卻被王男殺害並拋屍魚塘。 更令人驚異是，王男殺害易女後還佯裝無事，不僅用易女的手機幫其向公司請假，還在微信上模仿易女口吻，向易女母親傳送訊息。直至婚宴前夕，易母始知愛女命喪黃泉。

易母向內媒表示，女兒與王男相戀3年有餘。雙方家人早前商定，於今年10月17日為這對愛侶補辦一場訂婚宴。易母為此精心挑選了酒店，要王男前去預訂酒席。詎料訂婚宴前一日，酒店工作人員致電易母，稱仍未等到王男來預訂。易母於是致電女兒，發現始終無法接通。她轉而聯繫王男，被告知「妻子還在睡覺」。

易母此後再無法聯絡到兩人，心急如焚之下撥打王男母親的電話，聽到的卻是晴天霹靂——其女已慘遭毒手。易母趕往這對「新婚夫妻」在當地購買的新房，現場警員向她表示，易女早在13日就已遇害，屍體被一名菜農在魚塘中發現，「被裝在袋子裏，泡得整個人面目全非」。期間，王男模仿易女的口吻傳訊息給她，令她未察有異。

據易母表示，在女兒與王男相戀的3年多裏，王男有2年半都居於女方家中，王男毫無上進心，她一直反對兩人交往，無奈女兒對男方死心塌地。對於女兒如今死於枕邊人之手，易母悲憤不已：「現在我就想知道真相，還我女兒一個公道」。南昌公安新建分局長堎派出所工作人員向內媒證實事件，稱仍在調查中。易女一名同事則表示，死者與其丈夫日前因訂婚宴相關問題偶有爭執，但沒想到男方竟做出這種事。

（閃電新聞）