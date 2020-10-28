7-11河南首店開業　市民晝夜排隊逼爆　單日銷售額65萬創全球記錄

知名連鎖便利店7-11（7-Eleven）近年至內地多個省市拓展業務，日前在鄭州市開設河南第一間店舖，吸引滿滿排隊人潮。 綜合內媒報道，7-11鄭州首店上周五（23日）開業當日，顧客摩肩接踵，一眼望去黑壓壓一片，到了夜晚也未見散去。一日下來，銷售額竟高達65萬元人民幣（下同），創下了7-11全球門店有史以來最高的單日銷售記錄。

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報道指，鄭州第一間7-11於23日早上7時開幕，引發萬人空巷之景，有人4點鐘就趕來排隊，甚至還有許多人慕名而至「拍照打卡」，以「一個傳說中的網紅超市」來介紹7-11。為答謝顧客，該店在開業首日提供6000個限量福袋，只要花錢購物就有份領取。

根據網民發布的照片，無論白天黑夜，店外都人頭攢動，店內也水洩不通。不少成功買到商品的網民也在微博分享「戰果」，還有人在「抖音」拍片並寫道，這間7-11的開業意味著鄭州「愈來愈摩登」。

公開資料顯示，7-11最早於1992年進軍內地市場，在深圳開幕5間分店，隨後在廣東省多個城市擴展店舖。北京的首間7-11則於2004年開業。2009年至今，7-11大力擴展業務範圍，先後於上海、天津、成都、山東等13個省市開店。

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不過，空前的排隊盛況也引發不少網民酸言酸語，認為太過誇張：「鄭州不是新一線城市嗎？不是國際化大都市嗎？怎麼還是這麼沒見過世面」、「丟人現眼」、「711有甚麼值得排隊的麼」、「劉姥姥進大觀園」、「逛個超市啥稀罕？」。

有消費者表示，商品價格並不便宜，自己被店家宣傳的「1元購」吸引前來，進店才發現實際是「第2件加1元」，而首件已經比外面貴出不少。還有為了領取福袋而前去排隊的鄭州市民，對其他只為購物而排隊的市民表達不解：「我中午去領福袋了，看到排隊這陣勢還以為是都是領福袋的呢，後來才發現是為了進店買東西，刷新了我的認知」。

▼ 去年上海首間COSTCO開業 市民為搶購商品而推擠

但也有網民表示，這樣排隊其實很普遍，許多連鎖店首店開業都有類似狀況：「鄭州IKEA開業的時候也是這樣啊」、「西安去年首家也是這樣瘋狂」、「唐山開了幾家羅森便利店（LAWSON），也是一樣，特別嚇人」、「上海COSTCO開業時，去搶購的人不比這少」。

（綜合報道）