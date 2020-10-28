吉林奸商最低5元可助辦假鑑定證書　廉價園參即變名貴山參野參

吉林通化縣知名的「快大人參市場」被發現造假情況猖獗，花費最低5元（人民幣．下同），就會有奸商協能辦理所謂的《人參鑑定證書》，使市價僅數十元的人工種植園參，即時價格翻倍至數百元。

「快大人參市場」由鮮參市場和乾參市場組成，總佔地面積18.87萬平方米。（中國消費者報）

據內地傳媒報道，「快大人參市場」由鮮參市場和乾參市場組成，總佔地面積18.87萬平方米。除了有經營人參等土特產的門市，露天通道上還有一些出售人參的地攤。報道指，市場內有部分商戶會為所出售的人參搭配一份《人參鑑定證書》，標示其是「山參」或「野山參」等。顧客在購買人參時，商戶為攬客及促成交易，甚至主動承諾可免費辦理證書，並且在現場就能快速辦理。

其中一間名為「吉家參茸行」的店鋪，店主向暗訪記者明確表明可以為所購買人參，在一間名為「美滋滋參茸行」的店舖內免費辦理證書。「美滋滋參茸行」的職員動作熟練地給每棵人參拍照，然後在櫃台旁的電腦上傳照片，數分鐘後證書就打印完成。證書上寫有「鑑定結果：山參」，並蓋有「通化市野生資源開發中心」的公章。

另一間「參緣特產」的情況亦類似，該店會為顧客免費辦理《人參鑑定證書》，並根據鑑定結果收費，山參會較便宜，野山參就會相對貴，每張證書的價格從2元至15元不等。《人參鑑定證書》上會列明「鑑定人」的名字，並蓋有「中國參茸研究院」的公章。

最低只要花費5元，就能得到假冒的《人參鑑定證書》，令市價僅數十元的人工種植園參，即時價格翻倍至數百元。（中國消費者報）

不過，報道指「通化市野生資源開發中心」及「中國參茸研究院」實際上都不存在，甚至後者在2年前就因辦理假冒《人參鑑定證書》，被吉林白山撫松縣市場監管部門查處過。目前全國合資格的鑑定發證單位只有3個，分別是「吉林省人參產品質量監督檢驗中心」、「國家參茸產品質量監督檢驗中心」、「中國海關出入境檢疫檢驗局」。

對於「快大人參市場」的亂象，通化縣市場監管局回應指將立即派出執法人員前往進行調查，會依法查處商戶在經營過程中存在的問題。

（中國消費報）