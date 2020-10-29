四川宜賓查獲問題肉案涉額超過300萬元　抽檢發現含非洲豬瘟病毒

四川宜賓屏山縣警方破獲一宗涉案金額超過300萬元（人民幣．下同）的「問題肉」大案，抽樣的15個樣本中，有8個檢測出非洲豬瘟陽性。 據介紹，30多噸問題肉已被查扣，用問題肉製作的3700斤香腸被追回，下游鏈條的食品加工企業和批量購買者則仍在深挖細查中。 至於涉案3名疑犯，目前已經被移送檢察院審查起訴。

警方查獲的30多噸問題肉。（紅星新聞）

事緣屏山縣市場監督管理局工作人員在5月7日的市場巡查過程中，發現大乘鎮集市上有假冒國家儲備凍豬肉銷售，價格異常便宜。工作人員發現，所銷售的凍肉聲稱來源於雲南省某縣，卻無法提供本地農業農村局的動物檢疫合格證明等申報手續。

警方接手後成立專案組調查，查明在2019年7月至2020年1月期間，左某等3名疑犯未取得營業執照的情況下，先後從簡陽、宜賓等地低價進購大量未檢疫的活豬、死因不明的死豬、來源不明的凍肉，並租用屏山縣某公司場地和凍庫進行儲存、分割、分裝，繼而販賣至屏山周邊鄉鎮等地，總金額超過300萬元。

警方在左某租用的凍庫內查獲30多噸未經銷售的冷凍豬肉產品及內臟，經抽樣送檢後發現含非洲豬瘟病毒。

用問題肉製成的3700斤罐裝煙燻香腸製品。（紅星新聞）

警方指，問題肉主要賣給製作香腸臘肉的大客戶，零售較少，價格便宜。其中警方在宜賓市翠屏區某食品加工企業，查獲一批用問題肉製成的3700斤罐裝煙燻香腸製品。警方已查封凍庫中儲存的凍肉及產品，並結合銷售清單記錄，對已販賣出去的豬肉去向進行核查，如今大部分問題肉已被追回查封。

（紅星新聞）