廣西八角主產區八角硫磺超標16倍　出口商：想買無硫八角都找不到

據內媒《新京報》日前報道，在全球主要八角產地的廣西，不少商戶為了節省成本、增加八角色澤，而使用硫磺熏製八角。這樣的八角含有二氧化硫，不符合現行規定，更超出國家原定標準16倍。 據悉，二氧化硫過量攝入有諸多危害，包括可能引起慢性中毒，破壞人體內酶活力，影響對鈣的吸收。

據報道，每年8月，全國各地的批發商都會趕到廣西南寧市三塘鎮採購八角。這裏的高峰天然香料物流中心（高峰市場）是當地最大的八角交易市場，一天出貨量高達300噸，按照行情估算利潤過百萬元。為了縮短工時、降低成本，該市場大部分商家都使用硫磺燻製八角，而批發商為了逐利，也會採購硫磺八角，並銷往各地的餐廳、食堂等。

廣西南寧市高峰天然香料物流中心內店舖前堆放的硫磺八角。（新京報）

在國家林業和草原局官網上，由南寧市高峰林場籌建的高峰市場，被介紹為目前廣西最大的香料物流中心。據廣西八角聯合會數據，作為中國八角主產區的廣西，早在2005年，八角年產量就已達到10萬噸，佔世界市場總產量9成以上，年產值近10億元（人民幣．下同）。

報道稱，靠近高峰市場的大門，一股濃烈的氣味撲面而來，「刺鼻，還有點發酸」，是硫磺與八角混合的味道，「在市場裡呆久了，嗓子都會被熏啞。」市場裏，硫磺八角成了絕對的主流貨物。如果不特意聲明要「無硫八角」，擺在店舖外可供選擇的，都是「硫磺八角」。

在高峰市場做八角生意的王天（化名）表示，按照傳統方法，八角生果採摘後，需要進行水焯或晾曬殺青，至少5天才能曬到足乾。為了縮短時間，一些商戶就用燒木柴或者煤炭烘烤，但這種殺青方法很容易使八角顏色變黑，需要熏硫磺護色。

報道指出，製作2噸的硫磺八角，需要用大約10公斤硫磺熏製。與足乾的無硫八角比，硫磺果顏色偏黃、味道更重，「角」上有着黃紅色的印記，捏起來軟軟的。熏過硫磺的八角色澤鮮亮，不易發霉，成本也比無硫八角低了一半。售價方面，硫磺八角每公斤40元左右，而無硫八角則標價近60元。

中國政府網曾發布的一份食品安全公告中提到，食品中使用硫磺都會殘留二氧化硫，少量進入人體可認為是無害，但攝入過量就會破壞消化道和呼吸道，使器官的黏膜受損，並產生噁心、嘔吐等胃腸道症狀。長期過量攝入二氧化硫則會引起慢性中毒，破壞人體內酶活力，影響對鈣的吸收。

氾濫的硫磺八角，令從事八角出口貿易的商戶李生感到無奈，稱現在想買無硫八角都找不到貨源，「整個高峰市場沒幾家有貨。現在國內市場超過90%是硫磺八角。」

被批發商們選中的硫磺八角被打包裝袋，再運送至各地。（新京報）

李生表示，自己曾向市場監督管理部門反映當地硫磺八角氾濫的問題，但得到的回覆是「取證難、不好管」。高峰市場曾於2015年10月1日發布通告，嚴禁在香料中心內銷售、存儲硫磺超標八角等不合格食品，一經發現，立即舉報並驅逐出場。然而這份5年前的告示，對八角商來說並沒有警示作用，每天，載滿硫磺八角的貨車照常往來市場。

9月18日，針對高峰天然香料物流中心存在大量硫磺八角的交易，廣西省南寧市興寧區市場監督管理局工作人員表示，會定期對市場進行抽檢。不過，一名店舖老闆稱，自己的硫磺八角不怕查，檢查的時候市場會提前通知，他們就會把硫磺八角藏起，拿無硫八角出來應付。

經營無硫八角的王天也希望看到更有力的管控。「沒人知道自己吃的八角是熏過硫磺的，缺乏監管的情況下，就會形成採購主導的局面。」他又指，無硫八角在價格、存儲、利潤上都沒有市場競爭力，市場接受度很低，優質的無硫八角多數都被出口到了國外。

（新京報）