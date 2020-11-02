爭吵後為嚇唬丈夫　雲南女偽造「翻車墜江」事故現場「神隱」40天

雲南騰沖市早前一名蔣姓女子早前因與丈夫爭吵，一氣之下居然偽造了自己「翻車墜江」的事故現場，以此嚇唬丈夫，隨後就跟朋友到外地玩。結果40多天後，蔣女才於近日向民警自首。 考量事件未造成嚴重後果，蔣女亦充分認識到自身錯誤，民警僅對其進行批評教育。

事緣9月10日晚，騰沖交警接報指五合鄉沿江路發生一宗車禍，一輛電單車翻在路邊江堤，司機可能墜江被沖走。民警立刻出動並聯繫消防、醫療衛生等部門趕赴現場。到達後，民警看到電單車倒掛在江堤上，道路下方有一頭盔，江邊則有一雙黑色的鞋子，甚似事故現場。

當發現車主蔣女電話處於無法接通狀態後，民警聯繫了蔣女丈夫，他透露，當晚8時13分妻子曾給他打電話，惟期間兩人發生爭執，隨後妻子「哎呀」地叫了一聲後，電話便一直關機。

民警在偽造的事故現場調查。（網上圖片）

雖然好像發生了意外，救援人員亦試着打撈失蹤者，但兩個疑團始終圍繞着交警未有解開，一是現場路面沒有任何刮擦痕跡，電單車開關亦是熄火狀態等，不像正常交通事故的情況；二是蔣女如是跟丈夫通話時跳江，那何必多此一舉將鞋子脫下扔在路邊。

之後，民警調取周邊閉路電視，最終在一輛小汽車的行車記錄儀中發現蔣女蹤影，但同時亦發現蔣女當時所穿的是一雙白色鞋子，而非現場的黑色皮鞋，遂判斷很可能是蔣女故意偽造事故現場。最終經排查，民警在保山市隆陽區發現失蹤多日的蔣女，蔣女亦已於10月22日如實陳述了自己的行為。

（春城晚報）